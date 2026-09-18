Alajuelense logra avanzar a semifinales frente a Marathón en la Copa Centroamericana

La Liga Deportiva Alajuelense se impuso este jueves 3-1 ante el Marathón, con un global de 5-3, y avanzó a las semifinales de la Copa Centroamericana de la Concacaf, manteniendo intacto su sueño de conquistar el torneo por cuarta vez consecutiva.

Con tantos del delantero colombiano Jason Lucumí, del ariete mexicano Ronald Cisneros y del lateral izquierdo Ronald Matarrita, el equipo costarricense defendió su condición de local en el estadio Alejandro Morera Soto y venció con autoridad a un rival hondureño que, en algunos pasajes, intentó darle la vuelta al marcador gracias al dicho del atacante argentino Nicolás Messiniti.

En las semifinales, el conjunto costarricense se medirá con Motagua, otro club hondureño, avanzando un peldaño más en su sueño de alzarse con el título por cuarta vez consecutiva en la Copa Centroamericana.

Con el 2-2 en la ida, el Marathón quedaba obligado a buscar la portería contraria, pues en este torneo los goles de visitante sirven como criterio de desempate, y estuvo a punto de tomar la delantera de no ser por Washington Ortega, el guardameta uruguayo de la Alajuelense, que consiguió desviar con la pierna un remate de Messiniti.

Primero, al minuto 27, apareció Lucumí, el colombiano, con una buena acción individual para batir al arquero con un remate junto al poste; y a los 32 minutos, Cisneros, el mexicano, aumentó la ventaja al anticipar a un defensa en el área pequeña y rematar tras un centro de Yerlan Sosa.

El Marathón intentó reaccionar con un cabezazo de Messiniti al 67′, pero la respuesta del Alajuelense no tardó: Matarrita convirtió un penalti al 71′ para sellar la victoria.

En los minutos finales, el conjunto hondureño buscó acercarse con acciones de peligro, pero la defensa alajuelense se endureció y no permitió nuevos sustos, asegurando así la ventaja.