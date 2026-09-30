Inglaterra remonta ante la República Checa en la Nations League gracias a los goles de Gordon y Kane

La Selección de Inglaterra dejó atrás el tropiezo suyo frente a España y consiguió un triunfo contundente por 0-2 como visitante ante la República Checa, en la segunda jornada de la UEFA Nations League. Bajo la dirección del técnico alemán Thomas Tuchel, el conjunto británico aprovechó la ventaja numérica desde los compases iniciales para dominar el tempo del encuentro y sumar sus primeros tres puntos del torneo.

El curso del encuentro dio un giro significativo a los 25 minutos, cuando el atacante checo Pavel Sulc fue expulsado con tarjeta roja directa —previa revisión del VAR— por una durísima entrada sobre Anderson. A partir de esa inferioridad numérica, los ‘Three Lions’ cercaron a los locales y obtuvieron el control del juego hasta romper el cerrojo al inicio de la segunda mitad, cuando Anthony Gordon remató con precisión un centro de Trent Alexander-Arnold para abrir el marcador.

Más adelante, el capitán y máximo goleador de la historia de Inglaterra, Harry Kane, se encargó de cerrar el marcador con una definición certera para abrochar el 0-2 definitivo. Con este triunfo, Inglaterra se sitúa en la persecución de España dentro de la clasificación de su grupo, mientras que República Checa continúa en el último puesto sin sumar puntos.