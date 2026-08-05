Incendios descontrolados desafían las elecciones primarias en el estado de Washington

Las primarias en el estado de Washington celebradas este martes estuvieron marcadas por la presencia de varios incendios que abarcan una extensa región, incluyendo Spokane, la segunda ciudad más poblada del estado, en la que tres incendios fuera de control obligaron a evacuar a unas 65.000 personas.

Más de 5 millones de residentes de Washington están inscritos para emitir su voto, de acuerdo con los datos de la oficina del secretario de Estado.

Las boletas pueden entregarse en buzones oficiales o en los centros de votación del condado, o enviarse por correo, siempre que lleven el matasellos del día de la elección.

Sin embargo, las evacuaciones que afectan a Spokane representan un obstáculo para los votantes y para las autoridades encargadas de las elecciones.

La gente aún tiene la posibilidad de votar

En ese marco, la auditora del condado de Spokane, Vicky Dalton, comentó a la cadena de televisión KXLY que incluso las personas que extraviaron sus boletas pueden acudir a votar de manera presencial.

Los votantes pueden recoger nuevas boletas en las bibliotecas del condado de Spokane, en la oficina electoral y en otros lugares autorizados.

Por su parte, las autoridades indicaron que estaban preparados para atender hoy a un mayor caudal de personas que acudían a votar de forma presencial.