Incautación millonaria en Comayagua: recuperan un lote de cable de cobre valorado en más de 6 millones de lempiras

En una operación policial contundente y de considerable importancia, las autoridades de la Policía Nacional lograron la recuperación de un cargamento masivo de cable de cobre cuyo valor de mercado supera los 6 millones de lempiras, el cual había sido reportado como robado en días recientes.

El hallazgo y la incautación de este material eléctrico de alto valor se llevaron a cabo en una zona estratégica del departamento de Comayagua, tras labores intensas de rastreo, investigación e inteligencia por parte de los organismos de seguridad del Estado.

Más allá de la recuperación de esta carga millonaria, las autoridades mantienen la escena bajo custodia y avanzan en la investigación de los presuntos responsables de este asalto que impactaba directamente la infraestructura y los servicios del país, por lo que no se descartan detenciones en las próximas horas vinculadas a esta red dedicada al robo de cableado.