Hospital Escuela: pacientes esperan más de ocho horas en emergencias

Los pasillos del Hospital Escuela amanecen con sillas ocupadas y camillas alineadas. En la sala de urgencias, familias enteras calculan el tiempo como si fuera moneda escasa. Hay quien llegó al atardecer y sigue esperando cuando el sol vuelve a asomar.

La imagen es conocida pero no por eso menos cruda: un flujo de usuarios que supera la capacidad, profesionales exhaustos y un sistema que trata de priorizar sin dejar a nadie completamente afuera. “Venimos porque no hay otra opción y aquí al menos hay médicos”, dice Sonia, con su niño en brazos, entre resignación y cansancio.

Una noche interminable en sala de espera

“Entré a las seis y me dijeron que me evaluarían rápido, pero ya pasaron varias horas”, comenta Julio, con una venda en el tobillo y una botella de agua. A pocos metros, una mujer mayor cuenta que tomó tres colectivos y una combi para llegar, y que teme volver a su casa en madrugada.

El personal repite un mantra profesional: primero lo que pone en riesgo la vida. El triage clasifica en colores y define el orden, pero la ansiedad crece cuando los minutos se vuelven río. “Sabemos que duele esperar, pero no podemos adelantar a alguien con fiebre leve frente a una dificultad respiratoria”, explica un enfermero que pide no ser nombrado.

Causas estructurales y coyunturales

El desborde tiene raíces profundas y razones del día a día. La ciudad creció, las derivaciones aumentaron y la red de atención primaria no absorbe lo que debería. A eso se suman picos de infecciones respiratorias, accidentes de tránsito y consultas diferidas por falta de turno en consultorios.

La infraestructura quedó corta: boxes que se llenan, pasillos que se usan como área de observación, y un laboratorio que prioriza lo grave. “No es solo cuestión de camillas; faltan manos y faltan horas”, afirma un residente que termina su guardia con los ojos rojos.

Factores que se cruzan: mayor demanda, menor dotación, espacios limitados y un uso de la guardia para cuadros no urgentes.

Voces desde adentro

“Estamos doblando turnos desde hace semanas, y aun así la fila no baja”, relata la doctora Medina, jefa de emergencia, señalando un monitor con seis ingresos pendientes. Cada alarma suena, cada decisión pesa, y el equipo trata de que la espera nunca se vuelva silencio peligroso.

Una enfermera recién llegada de pediatría cuenta que la fatiga es real y que se nota en los brazos, en las rodillas y en la mente. “Nos sostenemos entre todos, pero no alcanza con buena voluntad”, dice, apretando un tensiómetro que ya parece extensión de su mano.

Respuesta oficial y promesas

La dirección del hospital reconoce la tensión y asegura que se activó un plan de contingencia. “Ampliamos el triage, reubicamos personal y reforzamos guardias críticas”, detalla un comunicado que circuló durante la tarde. También se pidieron refuerzos de insumos y se coordinaron camas con otros centros.

Desde la Secretaría de Salud, una vocera habló de medidas inmediatas y de un cronograma más amplio. “Vamos a sumar profesionales en horarios pico, mejorar el transporte de derivaciones y habilitar un circuito rápido para cuadros menores”, afirmó, sin aventurar una fecha exacta para ver cambios palpables.

Lo que sí puede cambiar ahora

Aunque los grandes proyectos demoran, hay ajustes posibles en el corto plazo. Un corredor de atención rápida para dolor torácico, asma y trauma leve podría descomprimir pasillos y liberar camillas. Más administrativos en admisión reducirían cuellos de botella con papeles y registros.

También ayudarían horarios extendidos de laboratorio y radiología para no sumar minutos a cada estudio. Un punto de orientación con un profesional de enfermería capacitado para revaluación periódica bajaría la ansiedad y detectaría cambios clínicos a tiempo.

La información importa tanto como un fármaco: carteles claros sobre tiempos de espera, criterios de prioridad y rutas alternativas de atención pueden evitar frustraciones y consultas duplicadas. Un canal de mensajería para avisos de llamado y reubicación también daría aire al salón.

Ciudadanía entre la paciencia y la urgencia

El sistema pide paciencia, pero la vida cotidiana no siempre la concede. Quien cuida niños, quien trabaja por hora, quien viene de lejos siente que cada minuto es una pérdida difícil de asumir. Aun así, la comunidad vuelve porque el hospital sigue siendo un último amparo que no discrimina por bolsillo.

“Solo quiero que me vean y me digan si debo preocuparme”, dice Marta, mirando el reloj por enésima vez. A su lado, un joven acomoda a su abuelo en la silla y le ofrece agua con una sonrisa breve. Entre la urgencia y la espera hay una hebra de confianza que resiste, aunque se estire demasiado.

Detrás de cada número hay rostros y detrás de cada guardia hay un equipo que no afloja. La discusión pública necesita datos y necesita empatía: cómo redistribuir la demanda, cómo reforzar la base y cómo asegurar que la puerta que todos miran no sea un embudo permanente. Porque de un lado y del otro hay la misma certeza: el tiempo, aquí, es lo más caro.