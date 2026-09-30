Hondureños buscan atención médica en El Salvador tras el respaldo de Bukele

29 de septiembre de 2026

Mayumi Yumari Andrade Rivera, una madre hondureña de dos niños, se encuentra atravesando una situación de salud muy complicada a causa de una enfermedad poco frecuente, llamada paraparesia espástica, la cual la ha dejado inmovilizada y le dificulta considerablemente moverse.

Mayumi vive en la ciudad de La Ceiba, Atlántida, y desde allí enfrenta esta condición mientras busca apoyo para poder continuar con su tratamiento y aspirar a una mejora real en su calidad de vida.

Frente a este panorama, familiares y allegados han realizado un llamamiento público dirigido al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, pidiendo su intervención para la hondureña y para sus dos hijos, dada la magnitud de las dificultades que afrontan en estos momentos.

La petición tiene como objetivo que el caso de Mayumi llegue a ser conocido y que, si fuera posible, reciba apoyo para atender su condición médica y disponer de los recursos necesarios para salir adelante junto a sus pequeños.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

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