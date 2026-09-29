Honduras vence 1-0 a Jamaica en Kingston por la Liga de Naciones de la Concacaf

28 de septiembre de 2026

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La sélection hondureña de fútbol se impuso 1-0 ante Jamaica en el National Stadium de Kingston, logrando su primer triunfo histórico como visitante en territorio jamaicano. El encuentro correspondió a la segunda fecha del Grupo B de la Liga A de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026.

El gol único del encuentro llegó temprano en el primer tiempo. En el minuto 15, tras una jugada colectiva y la asistencia de Jonathan Rubio, el delantero de 19 años Keyrol Figueroa convirtió el 0-1 definitivo.

Con este resultado, la escuadra hondureña sumó sus primeros tres puntos en el torneo para recuperarse de la caída inicial ante Surinam.


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Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

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