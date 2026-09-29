Estados Unidos retira visados a 12 exfuncionarios bolivianos por narcotráfico y sanciona al exfiscal Roger Mariaca

En el marco de las operaciones antinarcóticos bajo la iniciativa “Escudo de las Américas”, el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció la revocación de visas y la imposición de sanciones financieras contra 12 exfuncionarios del gobierno boliviano y sus núcleos familiares directos, vinculados a actos de corrupción y cooperación con el narcotráfico.

La medida incluye la designación directa de Roger Mariaca, quien se desempeñó como fiscal general durante la gestión del expresidente Luis Arce. De acuerdo con el Departamento de Estado, Mariaca está acusado de haber recibido sobornos sistemáticos para obstruir investigaciones, favorecer a estructuras del crimen organizado y brindar protección institucional a redes del narcotráfico internacional que operaban en la región.

Con esta acción, el Gobierno estadounidense busca cercar el lavado de activos y restringir el libre tránsito de exautoridades señaladas de socavar las instituciones democráticas. Washington advirtió que continuará aplicando el marco legal del Escudo de las Américas contra actores políticos regionales comprometidos con el crimen transnacional.