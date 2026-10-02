Honduras se corona en las Olimpiadas de Robótica y competirá en Europa en 2027

Honduras dejó huella en la historia. El conjunto hondureño de robótica perteneciente a la New Generation Christian School logró alzarse con el Primer Lugar en las Olimpiadas Mundiales de Robótica, dentro del marco del certamen internacional STEAM PASSION 2026, y con este triunfo alcanzó su calificación automática a las Olimpiadas Mundiales del año siguiente en Europa.
Este logro coloca a Honduras entre la élite de la educación STEAM a nivel global y pone de relieve el talento de la juventud hondureña en los ámbitos de ciencia, tecnología e innovación.
El evento STEAM PASSION 2026, celebrado en El Salvador, fue promovido por las siguientes entidades:
1. IDmaker
2. Liceo Getsemaní
3. RoboRave International
4. Ruta Científica Tecnológica Mundial Escolar
La delegación hondureña, disputada por la New Generation Christian School, obtuvo una actuación destacada en dos categorías: Retos de Robótica (Fastbot) y Exposición Científica.
RESULTADOS OFICIALES – DELEGACIÓN HONDURAS
*CATEGORÍA RETOS – FASTBOT:*
*1er LUGAR MUNDIAL – Categoría Middle School*
*Equipo: Dual Team – New Generation Christian School*
Integrantes:
– Daniel Isaac Barahona Calix
– Yoshua Daniel Velásquez Girón
– Helmer David Barahona Kuhry
*3er LUGAR MUNDIAL – Categoría High School*
*Equipo: GemaTechX – New Generation Christian School*
Integrantes:
– Erick Farid Bonilla Fiallos
– Marie Madelaine Bonilla Fiallos
– Gerson Asael Cruz Banegas
– Angélica Susana Cruz Leitzelar
*CATEGORÍA EXPOSICIÓN CIENTÍFICA:*
*1er LUGAR MUNDIAL – Categoría LabKIDS*
*Equipo: The BCKBM Team – New Generation Christian School*
Proyecto Ganador: Sensor para la detección temprana de Mastitis
Integrante:
– Marian Elizabeth Gómez Carbajal