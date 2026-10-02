Honduras se corona en las Olimpiadas de Robótica y competirá en Europa en 2027

1 de octubre de 2026

Honduras dejó huella en la historia. El conjunto hondureño de robótica perteneciente a la New Generation Christian School logró alzarse con el Primer Lugar en las Olimpiadas Mundiales de Robótica, dentro del marco del certamen internacional STEAM PASSION 2026, y con este triunfo alcanzó su calificación automática a las Olimpiadas Mundiales del año siguiente en Europa.

Este logro coloca a Honduras entre la élite de la educación STEAM a nivel global y pone de relieve el talento de la juventud hondureña en los ámbitos de ciencia, tecnología e innovación.

El evento STEAM PASSION 2026, celebrado en El Salvador, fue promovido por las siguientes entidades:

1. IDmaker

2. Liceo Getsemaní

3. RoboRave International

4. Ruta Científica Tecnológica Mundial Escolar

La delegación hondureña, disputada por la New Generation Christian School, obtuvo una actuación destacada en dos categorías: Retos de Robótica (Fastbot) y Exposición Científica.

RESULTADOS OFICIALES – DELEGACIÓN HONDURAS

*CATEGORÍA RETOS – FASTBOT:*

*1er LUGAR MUNDIAL – Categoría Middle School*

*Equipo: Dual Team – New Generation Christian School*

Integrantes:

– Daniel Isaac Barahona Calix

– Yoshua Daniel Velásquez Girón

– Helmer David Barahona Kuhry

*3er LUGAR MUNDIAL – Categoría High School*

*Equipo: GemaTechX – New Generation Christian School*

Integrantes:

– Erick Farid Bonilla Fiallos

– Marie Madelaine Bonilla Fiallos

– Gerson Asael Cruz Banegas

– Angélica Susana Cruz Leitzelar

*CATEGORÍA EXPOSICIÓN CIENTÍFICA:*

*1er LUGAR MUNDIAL – Categoría LabKIDS*

*Equipo: The BCKBM Team – New Generation Christian School*

Proyecto Ganador: Sensor para la detección temprana de Mastitis

Integrante:

– Marian Elizabeth Gómez Carbajal

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

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