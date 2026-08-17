Honduras se alista para cantar a todo pulmón: E3 Live anuncia conciertos en octubre y noviembre

La escena musical internacional vendrá con fuerza a Honduras durante los próximos meses. E3 Live está organizando una programación de conciertos que reunirá a renombrados artistas y diversas propuestas musicales en Tegucigalpa y San Pedro Sula, con fechas que prometen veladas inolvidables para los aficionados a la música.

La temporada arrancará el 5 de octubre de 2026 con Ricardo Montaner y El Último Regreso, un encuentro tan esperado que reunirá sus mayores éxitos y se llevará a cabo en el Polideportivo de la UNAH, ubicado en Tegucigalpa.

La celebración musical continuará el 22 de octubre con Ricardo Arjona, quien vendrá con su gira Lo Que El Seco No Dijo al Estadio Chochi Sosa de Tegucigalpa. Al día siguiente, 24 de octubre, el cantautor guatemalteco se presentará en el Estadio Morazán de San Pedro Sula, llevando su música a los seguidores de la región norte del país.

Posteriormente, el 4 de noviembre, le tocará a Soda Stereo Ecos, que se presentará en el Polideportivo de la UNAH en Tegucigalpa. Los tarjetahabientes BAC podrán beneficiarse de un 10 % de descuento al adquirir sus boletos con tarjetas del banco, según la promoción anunciada.

Finalmente, el 21 de noviembre, Marco Antonio Solís llegará al Estadio Chochi Sosa de Tegucigalpa como parte de su Tour 2026. La preventa BAC se realizó del 13 al 15 de agosto, con boletos disponibles a través de eticket.

Con esta cartelera, E3 Live tiene lista una temporada repleta de nostalgia, voces destacadas y canciones que prometen hacer estremecer a Honduras. ¡Ya hay varias fechas para que los amantes de la música las marquen en su calendario!