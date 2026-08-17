Gobierno anuncia que los servicios catastrales llegarán a 298 municipios con el fortalecimiento de los CAM (Centros Asociados Municipales)

17 de agosto de 2026

El Gobierno de Honduras y el Instituto de la Propiedad (IP) anunciaron la consolidación de la Red Nacional de Centros Asociados Municipales (CAM), una iniciativa destinada a acercar los servicios catastrales a los 298 municipios del país. El plan propone intensificar la coordinación entre el IP y las municipalidades para optimizar la gestión del territorio y facilitar a la población la realización de trámites y gestiones vinculadas al catastro.

La iniciativa ya muestra avances iniciales. En julio, el IP presentó el proyecto ante la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) y luego continuó con asociaciones municipales y autoridades locales, mientras equipos técnicos iniciaron la valoración de las condiciones en municipios como Comayagua, Siguatepeque y Choloma. Entre las acciones previstas se cuentan la formación del personal, la actualización de datos catastrales, la implementación de sistemas de información geográfica, la adopción de equipos GNSS y herramientas de fotogrametría mediante drones.

Aunque el objetivo declarado es desplegar la red en los 298 municipios, su implementación se desarrolla de forma gradual y se está trabajando en diversos puntos del país. El IP indicó además que seguirá con un programa de formación y acompañamiento técnico durante 2026, con la finalidad de robustecer las capacidades municipales y avanzar en el ordenamiento territorial y la actualización de la información catastral.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

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