Gobierno anuncia que los servicios catastrales llegarán a 298 municipios con el fortalecimiento de los CAM (Centros Asociados Municipales)

El Gobierno de Honduras y el Instituto de la Propiedad (IP) anunciaron la consolidación de la Red Nacional de Centros Asociados Municipales (CAM), una iniciativa destinada a acercar los servicios catastrales a los 298 municipios del país. El plan propone intensificar la coordinación entre el IP y las municipalidades para optimizar la gestión del territorio y facilitar a la población la realización de trámites y gestiones vinculadas al catastro.

La iniciativa ya muestra avances iniciales. En julio, el IP presentó el proyecto ante la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) y luego continuó con asociaciones municipales y autoridades locales, mientras equipos técnicos iniciaron la valoración de las condiciones en municipios como Comayagua, Siguatepeque y Choloma. Entre las acciones previstas se cuentan la formación del personal, la actualización de datos catastrales, la implementación de sistemas de información geográfica, la adopción de equipos GNSS y herramientas de fotogrametría mediante drones.

Aunque el objetivo declarado es desplegar la red en los 298 municipios, su implementación se desarrolla de forma gradual y se está trabajando en diversos puntos del país. El IP indicó además que seguirá con un programa de formación y acompañamiento técnico durante 2026, con la finalidad de robustecer las capacidades municipales y avanzar en el ordenamiento territorial y la actualización de la información catastral.