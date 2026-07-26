Honduras reporta 17 muertes por tosferina en 2026, más del doble que en 2025

Las autoridades de la Secretaría de Salud de Honduras comunicaron que las muertes por tosferina alcanzan 17 en lo que va de 2026, una cifra preocupante que duplica con creces los ocho decesos registrados durante todo el año 2025.

El notable repunte de la enfermedad mantiene al sistema de salud en alerta roja, ante una acumulación creciente de casos confirmados en todo el país.

El informe de las entidades de salud pública indica que los lactantes y los niños pequeños siguen siendo las víctimas principales de esta patología bacteriana sumamente contagiosa.

Según el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), la mayor parte de las defunciones notificadas corresponde a lactantes que aún no habían completado su esquema básico de inmunización, una coyuntura descrita como especialmente dolorosa por tratarse de una enfermedad totalmente prevenible.

Frente a la gravedad de la situación, las autoridades sanitarias subrayan la necesidad de reforzar las campañas de inmunización en las diferentes regiones del país. Se ha hecho un llamado prioritario a las mujeres embarazadas para recibir la vacuna adecuada entre las semanas 26 y 37 de gestación, una medida clave para transferir anticuerpos al recién nacido y asegurarle protección durante sus primeros meses de vida.

De igual modo, la Secretaría de Salud anima a padres y tutores a revisar y completar las dosis previstas en el esquema infantil. El protocolo nacional para menores de cinco años dispone la primera dosis a los dos meses, seguida de refuerzos regulares a los cuatro, seis y 18 meses, para concluir con el último refuerzo a los cuatro años.

Los especialistas en epidemiología señalan que la tos ferina —provocada por la bacteria Bordetella pertussis— se propaga con facilidad por las gotículas respiratorias al toser o estornudar. La patología puede desencadenar complicaciones severas, falla respiratoria e incluso fallecimiento en la población infantil sin la protección inmunitaria adecuada.

El sector salud reiteró que los centros sanitarios y las unidades de atención primaria en todo el país cuentan con un suministro suficiente de vacunas gratuitas. Las autoridades exhortaron a la población a acudir de inmediato a los centros de salud más cercanos ante cualquier síntoma respiratorio leve o tos intensa en lactantes, para evitar desenlaces fatales.