Con Lula como rival, Flávio Bolsonaro, senador ultraderechista, lanza su candidatura y reivindica a su padre

El senador Flávio Bolsonaro presentó este sábado (25.07.2026) su candidatura a la Presidencia de Brasil con un discurso en el que reivindicó el legado político de su padre, el exmandatario Jair Bolsonaro, detenido por intento de golpe de Estado. El acto, en el que estuvo presente el presidente de Argentina, Javier Milei, tuvo lugar en la convención del Partido Liberal, celebrada en el auditorio del estadio de fútbol Pacaembú, en São Paulo.

En su pronunciamiento, dijo que pese a tener un estilo diferente, mantendrá el mismo rumbo político impulsado por el líder de la ultraderecha brasileña. “Puedo ser más tranquilo y moderado, pero llevo sangre de Bolsonaro”, afirmó el hijo mayor del exmandatario, de 45 años. Asimismo, dijo asumir la misión de disputar la presidencia para continuar el proyecto político iniciado por su padre en 2018.

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Bolsonaro prometió “rescatar a Brasil”, según él “secuestrado” por el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y su formación, el Partido de los Trabajadores (PT). Agregó que el país “puede dirigirse hacia una dictadura” si el actual presidente, quien postulará a la reelección, vence en las elecciones. Los simpatizantes cantaron varias veces “Lula ladrón”, en un recinto que se vació parcialmente mientras avanzaba el acto.

En el acto estuvo presente Javier Milei, quien pidió “parar a la basura socialista”

El acto incluyó un mensaje grabado del expresidente generado con inteligencia artificial debido a las restricciones que le impiden participar públicamente en la campaña. El senador reiteró que, si resulta elegido, su padre “subirá la rampa del Palacio de Planalto” junto a él en enero de 2027 para la ceremonia de investidura. Según el senador, Jair Bolsonaro es víctima de una persecución política.

Milei, por su parte, arremetió duramente contra Lula y pidió a Bolsonaro “parar a la basura socialista” en las elecciones de octubre. “Brasil aún no vivió las consecuencias más nefastas de este modelo, pero puede vivirlas si no puede darle una vuelta al timón. ¡Confiamos en ti, Flávio, para poder parar a la basura socialista!”, dijo el mandatario, el invitado honor de la ceremonia.

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Asolado por una seguidilla de crisis políticas, como su pelea con su madrastra, Michelle Bolsonaro, la polémica suscitada por haber pedido dinero a un banquero arrestado por un megafraude financiero o haber puesto en duda el sistema electoral, el ultraderechista ha ido perdiendo fuerza en los sondeos. Una encuesta publicada el viernes por Datafolha le dio un 43% de intención de voto a Bolsonaro en segunda vuelta, contra el 48% de Lula.