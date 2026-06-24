Misquito detenido por violencia doméstica: permanece preso tras agredir y morder a un policía

En esa jornada, una persona de sexo masculino de 19 años, integrante de la etnia misquita, fue enviada a prisión luego de ser señalada de haber mordido a un agente policial.

El sujeto fue detenido el pasado domingo tras recibir denuncias de vecinos de la colonia Carmen Elena de La Ceiba, Atlántida, por violencia domestica.

La esposa del acusado no quiso interponer la denuncia formal por las agresiones recibidas, por lo que no se le presentó un requerimiento fiscal por violencia domestica; sin embargo, quedó presa por el delito de agresiones a la policía.