Hombre detenido por grabar contenido para OnlyFans en un parque

Un hombre de cuarenta años fue arrestado en Florida tras ser sorprendido por un transeúnte con los genitales expuestos dentro de un parque, en un hecho que derivó en una acusación por exposición indecente, conforme a un informe policial de la Oficina del Sheriff del condado de Pinellas citado por CBS12.

Nathan Christopher Aleman fue detenido alrededor de las 5 a. m. del sábado en Sawgrass Lake Park, ubicado en la zona del 7400 de 25th Street, en St. Petersburg. Según el expediente, una persona presente en el lugar observó a Aleman debajo de un quiosco (o pabellón) con los pantalones bajos y tocándose.

El transeúnte lo confrontó por lo que había visto. De acuerdo con el informe, Aleman se disculpó y aceptó permanecer en el parque hasta la llegada de los agentes. La persona fue identificada por las autoridades como víctima del delito y no simplemente como testigo del incidente.

Durante la investigación, el acusado reconoció ante los agentes que efectivamente había expuesto sus partes íntimas y explicó que se encontraba grabando contenido para OnlyFans cuando el transeúnte se sentó cerca de él.

OnlyFans es una plataforma que funciona con un modelo de suscripción y permite a los creadores cobrar a los usuarios por acceder a material exclusivo; aunque ofrece diversos tipos de contenido, también es conocida por su catálogo para adultos.

Tras la intervención de las autoridades, Aleman fue trasladado a la cárcel del condado de Pinellas, donde quedó registrado por un cargo de exposición de órganos sexuales en su primer incidente de este tipo, según la información proporcionada por CBS12.