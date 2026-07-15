HCH llega a 5 millones de seguidores en Facebook

HCH Televisión Digital celebra un hito reciente y significativo al superar la marca de 5 millones de seguidores en Facebook, afianzándose como el medio de comunicación que agrupa a la mayor comunidad digital en Honduras.

Este incremento en su alcance se debe a la confianza, el apoyo y la preferencia demostrada por el pueblo hondureño, así como por miles de compatriotas y seguidores de la comunidad global quienes, día tras día, optan por HCH para estar al corriente de las noticias.

Este hito histórico nos impulsa a continuar laborando con el mismo grado de compromiso, brindando información, entretenimiento y contenidos de calidad a cada hogar. Gracias por formar parte de esta gran familia y por hacer posible que hoy podamos celebrar juntos estos cinco millones de seguidores.