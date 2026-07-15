Avión presidencial: valía 136 millones y se vendió por 137, ¿ganó un millón? Marvin Ponce opina

14 de julio de 2026

Marvin Ponce, quien asesora al presidente Nasry Asfura, sostiene que Honduras resultó beneficiada con la venta del avión presidencial, ya que la aeronave costó 136 millones y fue rematada por 137 millones de lempiras, lo que dejó una ganancia de un millón; además afirmó que las demás cifras que han salido a la luz no pasan de inventos del Partido Libre.

“Yo nunca he comprado ni vendido aviones… Ese pecio se lo inventó Libre. Valía 136 millones y se vendió por 137 entonces se ganó un millón de Lempiras. Si se vendió barato o caro eso es especulación”, afirmó Ponce.

Por otro lado, Ponce opina que el exmandatario Juan Orlando Hernández debería regresar a Honduras porque es su país y concluye que JOH podría reactivar a Mel Zelaya y a Rixi Moncada. “Al presidente Asfura no crean que le va a venir a quitar el poder. Juan Orlando ya es página leída.”

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

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