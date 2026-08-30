HCH en Think Digital Tegucigalpa: innovación y talento en acción

En la capital hondureña se vivió un día marcado por la innovación, el aprendizaje y la creatividad gracias a Think Digital, una cita que reunió a una nutrida comunidad de entusiastas del entorno digital y que contó con HCH como patrocinador principal.

La jornada superó las propias previsiones, con un auditorio colmado y la presencia de cinco ponentes de primer nivel: Marcos Westphalen, Alejandra Nazar, Ezequiel Astrada, Abril Frayre y José Herrera, quienes intercambiarse enfoques, aprendizajes y vivencias sobre el ecosistema digital y la producción de contenidos.

La jornada estuvo también adornada con sorpresas y grandes sorteos para los asistentes, además de un breve receso para tomar un café que facilitó el intercambio de ideas, la conexión entre participantes y la posibilidad de crear redes profesionales en un ambiente de networking.

Think Digital dejó patente que el porvenir del contenido y la innovación digital ya tiene presencia tangible, al tiempo que HCH reiteró su compromiso de respaldar iniciativas que impulsen el talento, la creatividad y las oportunidades emergentes en Honduras.

Con una jornada repleta de saberes y oportunidades de contacto, Think Digital se consolida como un foro que reúne a las mentes creativas del país y que abre camino a las nuevas corrientes del mundo digital.