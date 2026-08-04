Hasta 40 migrantes detenidos diariamente en aeropuertos de Estados Unidos, según NBC.

En un solo día, la cifra de inmigrantes detenidos en aeropuertos de Estados Unidos asciende hasta cuarenta, fenómeno vinculado al fortalecimiento de la campaña de expulsión impulsada por el presidente Donald Trump, según información de fuentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) citadas por NBC.

Las detenciones diarias en las terminales aeroportuarias han oscilado entre 20 y 40, lo que constituye un incremento notable frente al promedio de diez arrestos diarios registrado en mayo de 2025, de acuerdo con los datos difundidos por el medio.

La Administración Trump ha ampliado sus operativos antimigración en los aeropuertos del país, con agentes encubiertos deteniendo a individuos con visados vencidos tanto en los mostradores de facturación como en las puertas de embarque.

Según un informe reciente del The New York Times, las operaciones de los últimos meses habrían estado concentradas en al menos quince aeropuertos, con detenciones de personas originarias de más de doce países; entre los detenidos figuran cónyuges de ciudadanos estadounidenses y profesionales del sector tecnológico, producto de un acuerdo de cooperación entre la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Advertencia de viaje para inmigrantes

Ante esta situación, la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) ha emitido una alerta de viaje dirigida a las personas migrantes que tengan procesos pendientes de residencia permanente (tarjeta verde) o de asilo, aconsejando consultar con un abogado antes de planificar desplazamientos dentro del país.

“En las últimas semanas, CHIRLA ha recibido testimonios de miembros de la comunidad que señalan un incremento en las detenciones vinculadas a la inmigración en aeropuertos de Estados Unidos durante vuelos nacionales”, declaró en un comunicado Yunuen Trujillo, directora de servicios legales de CHIRLA.

Esta organización confirmó detenciones en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles y en el Aeropuerto Internacional de San Francisco, ambos ubicados en California.