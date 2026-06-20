ENEE advierte de más apagones y tiempos de recuperación más largos en la zona occidental

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) comunicó este viernes un incremento notable en las interrupciones del suministro y en las duraciones de las reparaciones que impactan a los departamentos de Lempira, Intibucá, Santa Bárbara y Copán.

La entidad eléctrica explicó que el origen principal de este problema radica en la antigüedad de las líneas de transmisión que abastecen la zona occidental del país, las cuales superan los 40 años en operación. La situación se ha agudizado durante la temporada de lluvias, generando un incremento en los cortes de energía y en la complejidad de las reparaciones.

La ENEE indicó que en 2025 se registraron 38 incidencias que acumularon 2,717 minutos de indisponibilidad; no obstante, entre enero y junio del presente año ya se contabilizan 27 fallas que han dejado sin servicio 9,905 minutos, lo que evidencia un impacto mayor para los usuarios.

Asimismo, la institución señaló que la falta de inversión y modernización de la infraestructura eléctrica durante décadas ha contribuido al deterioro de la red. En ese sentido, sostuvo que la ausencia de proyectos estratégicos para fortalecer el sistema energético en el occidente del país ha derivado en las dificultades que actualmente enfrentan miles de hondureños.

Como parte de las acciones para mejorar la estabilidad del servicio, la ENEE anunció que la próxima semana realizará trabajos de repotenciación en los circuitos de la subestación de Santa Rosa de Copán. Además, instalará nuevos reguladores de voltaje en el circuito SRS-339, que abastece a todo el departamento de Ocotepeque y sectores del sur de Copán, con el objetivo de optimizar los niveles de voltaje y garantizar un suministro más estable.