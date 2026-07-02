Grupo Financiero BSC concreta la compra de Banistmo y refuerza su liderazgo regional

La operación afianza la presencia del grupo en uno de los mercados financieros más relevantes de la región y marca una nueva fase de crecimiento para Banistmo, asegurando la continuidad para clientes, colaboradores y aliados.

Ciudad de Panamá, 30 de junio de 2026 – Inversiones Cuscatlán Centroamérica próximamente Grupo Financiero BSC, anunció hoy la culminación exitosa de la adquisición de Banistmo, tras haber obtenido las aprobaciones de las autoridades regulatorias correspondientes. La operación representa un hito significativo en la trayectoria del grupo y refuerza su presencia en uno de los mercados financieros más relevantes de América Latina.

La integración de Banistmo amplía la escala, las capacidades y el alcance regional de Grupo Financiero BSC, que en la última década ha sido uno de los actores de mayor dinamismo en la región centroamericana y que ahora consolida una plataforma financiera con presencia en múltiples mercados, con una visión de largo plazo centrada en promover el Bienestar, la Solidez y el Crecimiento sostenible de la región.

“En Grupo Financiero BSC confiamos en Panamá, en el potencial de su gente y en Banistmo, una institución que ha sido clave para el desarrollo del país durante décadas. Nuestro compromiso es afianzar la marca, su talento, sus productos y servicios, con la experiencia y el respaldo de una plataforma financiera regional innovadora, potenciando el crecimiento de sus clientes actuales y futuros para ser el socio financiero que acompañe a personas, familias y empresas a hacer realidad sus sueños en Panamá y la región”, señaló Federico Nasser Facussé, Presidente de Grupo Financiero BSC.

Como parte de esta evolución, Banistmo continuará operando bajo su nombre, conservando sus equipos y la cercanía que lo ha distinguido a lo largo de los años. Los productos, servicios, contratos y acuerdos vigentes de sus más de 600,000 clientes permanecerán sin cambios, por lo que los clientes podrán seguir operando como de costumbre, sin necesidad de realizar trámites.

La integración permitirá fortalecer las capacidades de Banistmo mediante el respaldo de una plataforma financiera regional con amplia experiencia en banca, seguros y gestión de capitales, generando nuevas oportunidades de desarrollo y cooperación entre mercados, mientras se mantiene la esencia, la cultura y el compromiso que han definido su trayectoria en Panamá.

“Durante más de 50 años hemos construido una relación de confianza con nuestros clientes, acompañándolos en el cuidado de su patrimonio y brindándoles soluciones financieras para cada etapa de su vida. Hoy contamos con el respaldo de una plataforma

financiera regional que fortalecerá nuestras capacidades para innovar, enriquecer nuestra propuesta de valor y concentrarnos en ofrecer una experiencia de servicio cercana, ágil y de excelencia. Este respaldo nos permitirá ampliar las oportunidades para seguir creciendo junto a nuestros clientes.”, señaló Aimée Sentmat de Grimaldo, presidenta ejecutiva de Banistmo.

Con esta incorporación, Grupo Financiero BSC reafirma su estrategia de crecimiento regional y su compromiso de construir una organización con mayor escala, mayor alcance y una capacidad para generar valor sostenible en los países donde opera.

La evolución del grupo y la incorporación de Banistmo responden a una misma visión: fortalecer instituciones sólidas, conectar oportunidades entre mercados y contribuir al desarrollo económico y social de América Latina mediante una plataforma financiera regional con visión de largo plazo.

Acerca de Grupo Financiero BSC

Grupo Financiero BSC es un conglomerado financiero regional con sólida presencia en diversos países de América Latina. Opera como plataforma de crecimiento regional a través de subsidiarias especializadas en banca, seguros, financiamiento corporativo e hipotecario, con un modelo de negocio orientado al crecimiento sostenible, la transformación digital y la inclusión financiera.

El grupo articula sus capacidades bajo estándares comunes y una visión de largo plazo, acompañando las decisiones de crecimiento de personas, empresas e instituciones en la región por medio de las operaciones de Banco Cuscatlán (El Salvador, Honduras y Guatemala), SISA Seguros (El Salvador, Guatemala y próximamente Honduras), Niu (El Salvador) y Banistmo (Panamá).

A diciembre de 2025* superaba los 3.3 millones de clientes entre todas sus operaciones, con una fuerza laboral de 7,600 colaboradores y más de US$18.3 mil millones en activos, posicionándose como uno de los grupos financieros de mayor dinamismo y proyección en la región. *Incluye operación de Banistmo

Contacto de prensa

Ximena Robin – Gerente de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad, Banco Cuscatlán [email protected] – (503) 7946-6337