Congreso se desmarca del Ejecutivo y enviará ayuda a Venezuela tras la negativa de Papi

El Congreso Nacional de Honduras aprobó una resolución destinada a facilitar el respaldo logístico para el traslado de ayuda humanitaria hacia Venezuela, tras los sismos que han provocado miles de víctimas y daños considerables en ese país, según informó Infobae. La iniciativa fue presentada ante el Legislativo y recibió el respaldo mayoritario de las distintas bancadas, que coincidieron en facilitar la cooperación internacional en medio de la emergencia.

La medida no implica un desembolso directo de fondos estatales, sino la habilitación de capacidades logísticas para transportar las donaciones recogidas en Honduras. Entre lo autorizado figuran la coordinación del movimiento de insumos como alimentos, medicinas y artículos básicos hacia los puntos definidos para su distribución en Venezuela.

De acuerdo con el informe, la resolución también contempla la participación de diversas instituciones y la coordinación con organizaciones que promueven la campaña de recolección de ayuda. Además, se ha planteado que los propios diputados contribuyan con aportes simbólicos como parte del esfuerzo solidario.

El envío de la ayuda se enmarca en una campaña humanitaria más amplia en la región, tras el impacto de los sismos en Venezuela, que han generado una crisis con miles de afectados. Las autoridades hondureñas han reiterado que la asistencia busca apoyar a la población civil sin fines políticos y facilitar la entrega efectiva de la ayuda recolectada.