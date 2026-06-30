Golpe al narcotráfico: decomisan 154 paquetes de cocaína presunta ocultos en una camioneta en Choluteca

Un total de 154 paquetes rectangulares presuntamente de cocaína fueron decomisados por las brigadas antidrogas de la Policía Nacional tras la revisión de una camioneta interceptada en la comunidad de Los Rincones, municipio de Namasigüe, en el departamento de Choluteca.

Conforme al informe policial, agentes de la Policía de Fronteras detuvieron el automotor durante un operativo de control y, tras realizar una inspección preliminar, detectaron varios paquetes de color café escondidos debajo de los asientos. Al sospechar que se trataba de sustancias ilícitas, el vehículo fue conducido al puesto de control interno de Pavana para una revisión más minuciosa.

En el transcurso del procedimiento, peritos emplearon escáneres de fibra óptica que facilitaron la detección de varios compartimentos falsos o “caletas” en distintas zonas de la camioneta. En esos huecos se hallaron los 154 paquetes, los cuales fueron sometidos a pruebas de campo por agentes de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), arrojando resultados positivos para clorhidrato de cocaína.

Las dos mujeres detenidas, originarias de Copán y residentes en Tegucigalpa, serán remitidas junto con la evidencia a la Fiscalía del Ministerio Público para continuar con las investigaciones. Por su parte, el menor de edad fue puesto bajo la protección de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), mientras las autoridades trabajan para determinar la procedencia del cargamento y el destino que tendría dentro de la estructura del narcotráfico.