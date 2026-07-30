Gobierno reduce la lista de espera quirúrgica en el Hospital San Felipe con más de 2.400 cirugías realizadas

La demora en las intervenciones quirúrgicas sigue mostrando mejoras notables en la red de hospitales públicos. En el marco de las medidas promovidas por el gobierno del presidente Nasry Asfura para reforzar la atención sanitaria, el Hospital General San Felipe consiguió realizar dos mil 444 cirugías mayores en solo 11 semanas, reduciendo la mora quirúrgica de más del 65 por ciento a 39 por ciento, informó este miércoles su director, Edwin Cruz.

Cruz explicó que entre abril y el 25 de julio se realizaron también 976 intervenciones menores, llegando a un total de tres mil 420 procedimientos quirúrgicos en ese lapso, una cifra que ilustra el compromiso del personal médico, de enfermería, de técnicos y del personal administrativo del centro.

El profesional de la salud señaló que las intervenciones de cirugía mayor abarcan procesos de vesícula, hernias, oftalmología, ginecología y cirugía general, destacando que la mayor parte de estas intervenciones se ha ejecutado con personal del propio hospital, lo que refuerza la capacidad de respuesta de la institución.

Además, comparó estos avances con registros de años anteriores, al señalar que entre 2022 y 2025 el hospital realizaba, en promedio, entre tres mil 200 y tres mil 400 cirugías mayores, mientras que tan solo en las últimas 11 semanas ya se alcanzaron dos mil 444 intervenciones, por lo que estimó superar las ocho mil cirugías para finalizar el año si persiste el mismo ritmo laboral.