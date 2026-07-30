Estados Unidos ejecutó un nuevo ataque contra objetivos militares iraníes en respuesta a los intentos de agresión a sus tropas en Medio Oriente

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos concluyeron este jueves una nueva ofensiva dirigida a blancos militares en Irán, según confirmó el Comando Central estadounidense (CENTCOM) mediante un comunicado difundido en su perfil oficial en la red X.

De acuerdo con el mando militar, la operación dio inicio a las 8:00 p.m. (hora del Este de Estados Unidos) y se llevó a cabo como respuesta a los recientes ataques de Irán contra tropas estadounidenses desplegadas en Medio Oriente.

“Hoy, las fuerzas de Estados Unidos comenzaron a lanzar ataques contra Irán a las 8:00 p.m., hora del Este“, señaló el CENTCOM en su comunicado. El organismo añadió que la ofensiva constituyó una represalia por los intentos de ataque registrados el martes contra personal militar estadounidense en la región. ”Los ataques representan una respuesta contundente a los intentos de Irán de atacar ayer a las fuerzas de Estados Unidos desplegadas en Medio Oriente“, indicó el comando militar.

“Los activos del CENTCOM llevaron a cabo ataques contra decenas de instalaciones del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) en Irán, entre ellas centros de mando militar, complejos de misiles y drones, puestos de observación y defensa costera, y capacidades marítimas. Más de 50.000 militares estadounidenses se encuentran actualmente desplegados en Oriente Medio y permanecen en estado de máxima vigilancia, concentrados, letales y preparados.”, detallaron las fuerzas estadounidenses.