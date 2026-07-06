Gobierno peruano inicia la transferencia de poder a Keiko Fujimori tras la proclamación de resultados oficiales

La Presidencia del Consejo de Ministros de Perú (PCM) dispuso este domingo iniciar la transición de la gestión gubernamental luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamara este viernes a la dirigente de la derecha Keiko Fujimori como presidenta electa para el periodo 2026-2031.

A través de un oficio múltiple enviado a todos los sectores del Ejecutivo, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, inició el proceso de transferencia de gestión en el que se ordena el inicio de las coordinaciones institucionales necesarias para cumplir con los plazos legales previstos para el cambio de Gobierno.

«Agradeceré disponer que el Equipo de Transferencia del Titular Saliente (ETTS) de su sector, así como los órganos competentes, adopten las acciones necesarias para garantizar el adecuado desarrollo del proceso de transferencia de gestión, brindando las facilidades para la acreditación de los Equipos de Transferencia del Titular Entrante (ETTE)», solicitó Arroyo a los ministerios.

El despliegue de la transición de poder

También pidió extender estas disposiciones a los viceministerios, la secretaría general, los órganos, unidades orgánicas, programas, proyectos especiales, organismos públicos adscritos y demás entidades comprendidas y efectuar las acciones necesarias para asegurar la disponibilidad y entrega oportuna de la información y documentación prevista.

Además, el Ejecutivo activó los protocolos de entrega de información pública bajo criterios de colaboración institucional y continuidad del servicio para evitar vacíos en la administración y asegurar que las nuevas autoridades reciban un panorama completo de la situación del Estado.

En el oficio, se confirma el nombramiento del economista Marco Vinelli por parte de Fujimori como responsable «de la coordinación del proceso de Transferencia del Titular Entrante del Poder Ejecutivo».