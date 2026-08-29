Gobierno entrega ayuda humanitaria a municipios en alerta roja por sequía

Cada día, desde las primeras horas de la mañana, camiones cargados con víveres salen desde las bodegas de la Secretaría de Gestión de Riesgos de Contingencias Nacionales (Copeco) en Tegucigalpa con destino a los 103 municipios que se mantienen en alerta roja por la sequía causada por el fenómeno de El Niño, en una operación coordinada por el Gobierno encabezado por Nasry Asfura junto a la Policía Nacional y la Cruz Roja Hondureña.

El mandatario indicó que su administración está organizando una ayuda alimentaria para las familias afectadas, la cual consistirá en la entrega de entre ochenta mil y cien mil sacos de comida de ochenta libras cada uno, que serán distribuidos por el ministro de Copeco, Reinaldo Sánchez, entre los municipios más críticos de la franja seca.

Ya se atiende a más de 24 mil familias

La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) informó que el Gobierno ha entregado 24 mil 800 paquetes de alimentos a familias afectadas por la sequía en municipios del corredor seco, con la meta de alcanzar a entre 60 mil y 70 mil familias en los próximos días.

Cada paquete incluye dos sacos de alimentos con un promedio de 160 libras, que contienen las proteínas y calorías necesarias para atender la emergencia alimentaria.

El presidente Asfura anunció el fortalecimiento del programa de alimentación escolar y la entrega de ayuda humanitaria a familias afectadas por la sequía, como parte de las acciones prioritarias para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de la niñez hondureña.

“Vamos a llevar lo mejor a nuestros niños”, expresó el mandatario, quien destacó que el Gobierno está utilizando sus propios recursos para atender la emergencia, aunque también evalúa recibir apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).