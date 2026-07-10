Gobierno de Honduras ofrece 10 mil becas para potenciar el talento digital en el país

El día de hoy, el presidente Nasry Asfura presentó el innovador programa de becas denominado “Talent Up”, gestado en una alianza estratégica con Google Cloud, la Dirección de Gestión por Resultados (DIGER), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Consejo Nacional de Inversiones (CNI). Su objetivo es ampliar la formación digital de no menos de 10 mil hondureños para habilitarlos para las ocupaciones actuales y venideras.

Este programa nace como una respuesta directa a la creciente demanda de especialistas en tecnologías emergentes, con la misión de acortar la brecha entre lo que se enseña en las aulas y lo que exige el mercado laboral en la actualidad.

Asimismo, pretende elevar la empleabilidad, fomentar la transformación digital y robustecer el capital humano de Honduras a través de certificaciones internacionales reconocidas por la industria.

Áreas de aprendizaje y a quién se orienta

El procedimiento de evaluación para aspirar a estas becas está orientado a instituciones públicas y privadas, universidades y a la población en general que cumpla con los requisitos fijados.

A través de esta iniciativa se podrá acceder sin costo a una formación tecnológica especializada que abarca cinco certificados: ciberseguridad, Análisis de Datos, Inteligencia Artificial Generativa, Arquitectura Cloud y DevOps, además de fundamentos de Cloud Big Data e IA.

Estudiantes universitarios, jóvenes profesionales, emprendedores, funcionariado, trabajadores de empresas y ciudadanos interesados en desarrollar habilidades digitales podrán pasar por el proceso de evaluación para obtener capacitaciones digitales certificadas por Google, una de las compañías tecnológicas líderes a nivel mundial.

La evaluación, ya sea a título particular o como colaborador del sector público, estará a cargo de la DIGER; mientras que del sector privado se encargará el CNI, quienes junto a Google Cloud y el Grupo BID interactúan como socios estratégicos dentro del marco del programa “América en el Centro”, concebido para fomentar el desarrollo sostenible, la integración regional y la resiliencia en Centroamérica.

Una alianza que une lo público y lo privado. Talent Up Honduras es un ejemplo de cómo la cooperación entre el Gobiernos, la cooperación internacional y el sector privado genera resultados concretos para el desarrollo del país, según el ministro de la DIGER, Elmer Ferrera.

“Esta alianza permitirá ampliar el alcance del programa, asegurar una distribución equitativa de las becas y hacer el seguimiento a los beneficiarios para garantizar el éxito de la iniciativa”, explicó el funcionario.

La DIGER encabeza la coordinación estratégica y la ejecución de las políticas, proyectos e iniciativas de Gobierno Digital, promoviendo una administración pública más moderna, eficiente e innovadora, explicó Ferrera.