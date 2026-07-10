Israel advierte a EE. UU. sobre posible plan iraní para asesinar a Trump, según WSJ

Israel divulgó a Estados Unidos datos de inteligencia que señalan que Irán habría ideado un nuevo plan para quitarle la vida al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según informó este jueves el periódico The Wall Street Journal, que citó a personas familiarizadas con el caso.

Según el informe, la información fue remitida por Israel a las autoridades estadounidenses, aunque aún no se han hecho públicos los pormenores del presunto complot ni de sus posibles responsables.

La advertencia llega en medio de una nueva escalada de tensiones entre Washington y Teherán, caracterizada por recientes choques militares y amenazas recíprocas entre ambos países.

El presidente Trump reconoció el miércoles, durante su intervención en la cumbre de la OTAN en Ankara, que continúa siendo blanco de posibles ataques por parte de Irán y afirmó que existen personas en Irán que buscan atentar contra su vida.

El mandatario vinculó esas amenazas con la muerte del general iraní Qasem Soleimani en 2020, operación ordenada por Estados Unidos durante su primer mandato.

Las autoridades estadounidenses ya habían señalado con anterioridad amenazas iraníes contra Trump vinculadas a la muerte de Soleimani, figura clave de la Guardia Revolucionaria iraní abatida en un ataque con drones de Estados Unidos en Bagdad.

En 2024, el Departamento de Justicia imputó a un ciudadano paquistaní por intentar reclutar personas para ejecutar un plan de asesinato contra el entonces candidato republicano, aunque Irán negó esas acusaciones en ese momento.

La nueva advertencia de inteligencia llega en un periodo de las mayores tensiones entre Estados Unidos e Irán, después de que Washington realizara nuevos ataques contra blancos iraníes tras acusar a Teherán de amenazar la navegación comercial en el estrecho de Ormuz, a lo que Irán respondió con ataques a instalaciones estadounidenses en la región.

Trump dio por concluida la tregua alcanzada mediante la firma de un marco de entendimiento de paz tres semanas antes.

El informe sobre el presunto complot se añade a las preocupaciones de seguridad que rodean al presidente estadounidense, quien ha declarado en varias ocasiones que Irán constituye una amenaza directa.

Hasta la fecha, ni la Casa Blanca ni las autoridades iraníes han confirmado públicamente los pormenores del supuesto plan de asesinato revelado por la inteligencia israelí al medio estadounidense.