Gobierno anuncia una inversión multimillonaria para la alimentación escolar

El presidente Nasry Asfura anunció que se destinarán 1,020,000 millones de lempiras para la ración alimentaria destinada a los niños y niñas que cursan estudios en el sistema educativo a nivel nacional.

“De cara al próximo año vamos a perfeccionarlo; ha sido un periodo complicado, pero confiamos en lograr mejoras para brindar lo mejor a los niños”, afirmó durante su intervención en el Encuentro Latinoamericano y del Caribe de la Red de Alimentación Escolar Sostenible (RAES), celebrado en Comayagua.