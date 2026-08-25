Gobierno anuncia una inversión multimillonaria para la alimentación escolar

25 de agosto de 2026

El presidente Nasry Asfura anunció que se destinarán 1,020,000 millones de lempiras para la ración alimentaria destinada a los niños y niñas que cursan estudios en el sistema educativo a nivel nacional.

“De cara al próximo año vamos a perfeccionarlo; ha sido un periodo complicado, pero confiamos en lograr mejoras para brindar lo mejor a los niños”, afirmó durante su intervención en el Encuentro Latinoamericano y del Caribe de la Red de Alimentación Escolar Sostenible (RAES), celebrado en Comayagua.

Edwin Rolando Amaya

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