Irán coloca un precio de 10 millones de dólares por la cabeza de Barron Trump en medio de la escalada de tensiones con Estados Unidos

Irán emite una advertencia dirigida a Barron Trump, según informan medios iraníes vinculados a la Guardia Revolucionaria, elevando las tensiones entre estadounidenses e iraníes a un umbral muy delicado y también personal.

Lo que debes saber: Importante recompensa económica

Qué dicen las calles en Irán

Recompensa monetaria considerable

La familia del presidente Donald Trump se encuentra ahora en una situación de riesgo tras confirmarse que desde Oriente Medio se ofrece una recompensa de diez millones de dólares a cambio de la vida de su hijo menor.

La alerta se activó tras la difusión de un material audiovisual de tres minutos a través del Canal 3 de la televisión iraní, cuyo título es inequívoco: “¿Dónde y cómo debemos matar a Barron Trump?”.

En el metraje, según tuvo acceso la cadena Euronews, se difunden imágenes e información detallada sobre la rutina diaria del joven universitario en el Centro Académico Global Constance Milstein & Family de la Universidad de Nueva York.

El audiovisual expone con claridad la ubicación exacta de las residencias estudiantiles, la disposición de los agentes del Servicio Secreto encargados de su custodia y los vehículos que forman parte de sus operaciones de seguridad.

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Asimismo, el medio iraní afirma que Barron mantendría comunicaciones paralelas a su dispositivo oficial mediante consolas Xbox y notas de voz, asegurando permanecer bajo una vigilancia “completa”.

Según la narrativa difundida por la cadena iraní, la inteligencia militar del régimen habría obtenido estos datos confidenciales a través de una joven que, presuntamente, logró sortear los anillos de seguridad del Servicio Secreto para reunirse en privado con el hijo del mandatario.

El video concluye con un mensaje intimidatorio directo dirigido al estudiante: “¡Esto es solo el principio! ¡Barron Trump, espéranos!”.

Esta campaña de acoso no se limita al hijo menor de la familia republicana, sino que se extiende al propio presidente y a su entorno más cercano.

Las calles hablan en Irán

En las avenidas de Teherán ha crecido la presencia de carteles y murales que muestran a Donald Trump dentro de un ataúd con textos en persa, así como representaciones de féretros cubiertos con la bandera estadounidense junto a las imágenes de Melania e Ivanka Trump.

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El recrudecimiento de las amenazas coincide con el estancamiento de las conversaciones diplomáticas y la reanudación de los conflictos bélicos entre ambas naciones. Como respuesta estratégica, la administración estadounidense no contempla aliviar su postura, sino reforzar la mayor campaña coordinada de aislamiento y presión económica en la historia contra Teherán, denominada por el Departamento del Tesoro como el “día D”.

A pesar de la gravedad de los datos filtrados y de la intimidación pública, la Casa Blanca y las agencias de seguridad nacional de Estados Unidos han decidido mantener la reserva y no emitir pronunciamientos oficiales inmediatos sobre la vulneración de la protección de Barron Trump.

No obstante, analistas internacionales prevén un refuerzo severo en la escolta presencial del joven tanto dentro como fuera del campus universitario.

Este episodio evidencia cómo la confrontación entre Washington y el régimen teocrático ha rebasado las fronteras militares y diplomáticas habituales. La utilización de la figura de los familiares de los líderes políticos marca un peligroso precedente en la guerra psicológica e informativa que ambas potencias libran en el escenario global.