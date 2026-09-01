Gobernador de Santa Fe señala la posibilidad de que Messi juegue un tiempo en Rosario

1 de septiembre de 2026

Maximiliano Pullaro, gobernador de la provincia de Santa Fe, se refirió a la posibilidad de que Lionel Messi juegue en el fútbol argentino en un futuro próximo. El histórico emblema de la selección argentina, que ayer anunció su retiro de la Albiceleste, transita la recta final de la temporada con Inter Miami en este 2026, aunque tiene contrato por dos años más.

“Existe la posibilidad de que el mejor futbolista del planeta viniera a disputar una etapa en la ciudad de Rosario. Es público que en varias oportunidades he conversado con él y, más allá de que a mí no me corresponde obligatoriamente, percibí cierto entusiasmo en su entorno. Ojalá, ojalá”, comentó Pullaro, en diálogo con Cadena 3 de Rosario.

Al mismo tiempo, el dirigente santafesino profundizó: “Por supuesto que me entusiasma mucho, igual que cuando se contempló el regreso de Ángel Di María, si Messi puede venir a disputar al menos unos meses en la ciudad. Sería algo significativo para Rosario. Todo lo que esté en mi mano hacer, no para favorecer a un club específico, sino para que la ciudad de Rosario le vaya bien y vuelva a ser la que fue, o a la que está volviendo, lo llevaré a cabo”. Y añadió: “No quiero pronunciar algo que luego pueda convertirse en noticia, pero percibo un cierto deseo; ahora depende de ellos”.

Edwin Rolando Amaya

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