Fujimori exhorta a Sánchez a respetar el resultado de la segunda vuelta presidencial en Perú

La candidata derechista Keiko Fujimori, acercándose a hacerse con la victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, volvió a pedir este viernes a su rival, el izquierdista Roberto Sánchez, que acepte los resultados una vez que los jurados electorales terminen de resolver las actas que han sido impugnadas.

En declaraciones a los periodistas, la candidata del partido Fujimorista Fuerza Popular afirmó que «las cifras son contundentes», con el escrutinio al 99 % de la votación que le otorga más del 50 % de los votos, y le recordó al partido de Sánchez, Juntos por el Perú, que «los votos de los peruanos, de cualquier ciudad o del extranjero, son válidos y deben ser respetados».

Sánchez cuestiona el procedimiento aplicado en segunda vuelta para el escrutinio del voto en el exterior, así como del traslado de las actas de votación hacia el Perú, razón por la cual su agrupación ha impugnado miles de votos emitidos en Perú y en el extranjero.

Consultada sobre la marcha que ha convocado Sánchez y sus seguidores en Lima para exigir la transparencia de los resultados, Fujimori comentó que es importante que los ciudadanos que participan en las marchas «estén atentos y no se dejen llevar por comentarios que buscan generar más odio y divisiones entre peruanos».

La hija y heredera política del exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000) pidió que la movilización convocada para este viernes se realice «con total normalidad» y respeto a la propiedad privada, después que la municipalidad de Lima ordenó el cierre del tránsito en varias calles del centro histórico para preservar el orden público y la seguridad.

Los pedidos de indulto y salvoconducto

Fujimori añadió que los resultados de la segunda vuelta le generan «muy buena expectativa» hasta el momento, y confió en que «el resultado final salga pronto», después de las audiencias que están realizando los jurados electorales a cargo de resolver las impugnaciones.

Al ser consultada sobre los pedidos de indulto para los sentenciados expresidentes Pedro Castillo (2021-2022) y Alejandro Toledo (2001-2006), Fujimori dijo que en un eventual gobierno suyo «no va a haber persecución ni privilegios».

Agregó que ese beneficio penitenciario «tiene que evaluarse respetando la dignidad de la personas, y la situación médica en que se encuentre esa persona».

Asimismo, Fujimori manifestó que su recomendación es que «los políticos afronten la justicia y den la cara», al ser consultada sobre la situación de la ex primera ministra de Castillo, Betsy Chávez, que espera el salvoconducto de Perú en la embajada de México en Lima para salir del país con el asilo otorgado por esa nación, a pesar de tener una sentencia por el fallido intento de golpe del 2022.

«Vamos a darle tiempo al tiempo y no adelantar opiniones», expresó Fujimori.