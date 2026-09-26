Francia le vendió a Argentina el misil que hundió el buque más moderno de la flota enemiga en 1982 y después se negó a venderle más

La historia militar está llena de paradojas. Pocas tan nítidas como la de un arma diseñada en Europa Occidental que, en 1982, alteró el equilibrio en el Atlántico Sur y luego provocó un brusco cierre de suministros por parte de su propio fabricante. Para Argentina, aquel vector fue un multiplicador de poder. Para el Reino Unido, una alarma estratégica. Y para Francia, un dilema de alianzas y reputación industrial.

El misil que cambió la campaña naval

En el corazón de la polémica estaba el Exocet, un misil antibuque de vuelo rasante y guía activa. Diseñado para penetrar defensas a muy baja altura, combinó alcance moderado con una firma radárica difícil de detectar. Su pareja ideal era el caza embarcado Super Étendard, desde el cual el Exocet podía ser liberado y volar a “ras del mar” hasta su blanco. Para la flota británica, aquello significó enfrentar un perfil de amenaza novedoso en un teatro remoto y de clima hostil.

El 4 de mayo de 1982, un ataque argentino dañó mortalmente al HMS Sheffield, un destructor guiado por misiles de la clase Type 42. Semanas después, otro Exocet alcanzó al portavehículos Atlantic Conveyor, con pérdidas humanas y materiales severas. “Fue una llamada de alarma”, se diría entonces en medios británicos, porque el binomio avión‑misil había demostrado una combinación de sigilo y oportunidad que la escolta no siempre podía neutralizar.

Compras, entrenamiento y la sorpresa estratégica

Antes de la guerra, Buenos Aires había adquirido el Super Étendard y su armamento en un marco de cooperación técnica normalizada. Hubo envíos de aeronaves, paquetes de soporte, y formación de tripulaciones con asesoría de la industria francesa. Cuando estalló la crisis, la Fuerza Aérea y la Aviación Naval argentinas intentaron capitalizar ese conocimiento con rapidez y creatividad operativa.

Los impactos no se explican sólo por la tecnología, sino también por la táctica de aproximación a baja cota, la gestión del silencio electrónico y el aprovechamiento de los huecos en el paraguas de defensa. “El mar, el clima y el tiempo de exposición eran parte del arma”, se repetiría más tarde en análisis navales. En un conflicto veloz y logísticamente exigente, cada lanzamiento contaba como una apuesta de alto riesgo y alta recompensa.

El giro diplomático de París

Apenas quedó claro el efecto del sistema, el gobierno francés detuvo entregas y soportes adicionales. Pesaron la política europea, la presión de Londres, y el deseo de evitar una escalada que comprometiera aún más la imagen de su ecosistema de defensa. París se alineó con las sanciones de la Comunidad Económica Europea e impuso un embargo que cortó la llegada de misiles adicionales y limitó el intercambio de datos técnicos.

Se ha sostenido, en versiones reproducidas por fuentes británicas, que Francia compartió información útil para mejorar contramedidas frente al Exocet, extremo que nunca fue confirmado de manera oficial por París. “Fue un momento incómodo: mantener la credibilidad como aliado sin dinamitar la confiabilidad como proveedor”, resumiría con el tiempo un análisis diplomático. La decisión dejó claro que, en crisis reales, la geopolítica puede pesar más que un contrato.

Impacto táctico y respuesta británica

En el corto plazo, la Royal Navy aceleró la integración de chaff, alertadores y procedimientos de reacción rápida. La lucha ya no era sólo de cañones y torpedos, sino de firmas electromagnéticas, tiempos de detección y engaños de señal. La doctrina de agrupamiento de escoltas, la asignación de radares a distintos sectores y el entrenamiento bajo estrés electrónico se convirtieron en prioridades de supervivencia.

El legado inmediato fue doble: validación del ataque “golpear y sustraerse” desde plataformas relativamente modestas, y urgencia por sistemas integrados de defensa de punto y guerra electrónica. De allí en adelante, ningún grupo de tareas serio subestimaría la amenaza de un misil de mar rasante, ni la necesidad de una arquitectura de sensores en capas.

Cronología esencial

1979: acuerdos para la compra de Super Étendard y misiles AM39 .

y misiles . 1981‑1982: entregas parciales, entrenamiento y preparación operativa .

. 4 de mayo de 1982: impacto sobre el HMS Sheffield .

. 25 de mayo de 1982: ataque al Atlantic Conveyor .

. Mayo‑junio de 1982: embargo europeo, suspensión de suministros y presión diplomática.

Lecciones que perduran

La experiencia dejó una huella profunda en el comercio de armas. Vendedores y compradores entendieron que la “neutralidad industrial” puede quebrarse cuando cambian los vientos políticos. Para los planificadores, la clave pasó por la resiliencia: dispersión de riesgos, stock crítico de misiles, entrenamiento cruzado y rutas alternativas de mantenimiento.

Al mismo tiempo, la narrativa pública recordó que un sistema relativamente barato puede inclinar el tablero si se combina con doctrina audaz. “La tecnología no decide sola; decide el empleo inteligente”, es una frase que, tras 1982, suena menos a consigna y más a diagnóstico. Entre la innovación y la restricción, quedó el recordatorio de que la guerra moderna es un duelo de adaptaciones, donde cada éxito táctico reescribe, de inmediato, las reglas del juego.