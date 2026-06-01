CSJ remite al Congreso Nacional su parecer jurídico sobre las reformas al Código Penal en materia de femicidios

El Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia envió al Congreso Nacional su parecer jurídico referente a las modificaciones propuestas a los artículos 66, 208 y 210 del Código Penal, vinculadas al crimen de femicidio. En la propuesta se contempla la instauración de tribunales con especialización en estas materias.

El Magistrado Presidente, Wagner Vallecillo Paredes, junto con las magistradas y magistrados de la CSJ, se mantienen comprometidos a continuar promoviendo iniciativas que fortalezcan el sistema de justicia y protejan los derechos humanos.