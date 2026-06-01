CSJ remite al Congreso Nacional su parecer jurídico sobre las reformas al Código Penal en materia de femicidios

1 de junio de 2026

El Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia envió al Congreso Nacional su parecer jurídico referente a las modificaciones propuestas a los artículos 66, 208 y 210 del Código Penal, vinculadas al crimen de femicidio. En la propuesta se contempla la instauración de tribunales con especialización en estas materias.

El Magistrado Presidente, Wagner Vallecillo Paredes, junto con las magistradas y magistrados de la CSJ, se mantienen comprometidos a continuar promoviendo iniciativas que fortalezcan el sistema de justicia y protejan los derechos humanos.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

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