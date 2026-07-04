FIFA confirma la anulación del gol de Croacia ante Portugal tras la polémica del Mundial

La FIFA confirma gol anulado a Croacia, pronunciándose de manera oficial respecto a la polémica jugada que impidió el empate de los croatas en su vibrante encuentro frente a Portugal en el Mundial 2026.

Lo que debes saber: La polémica

El veredicto

La polémica

El combinado balcánico había elevado su protesta tras la anulación de un autogol anotado por el mediocampista portugués Rúben Neves, una acción que, de haber contado, habría encaminado el choque a la prórroga y desatado un intenso debate sobre la validez de la decisión arbitral.

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Desde el entorno de la selección de Croacia argumentaron enérgicamente que la jugada no se había revisado con el rigor necesario que sostiene Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

Las repeticiones televisivas iniciales dejaban un ápice de duda sobre si el atacante croata Igor Matanović llegaba a rozar el esférico. Este toque resultaba crucial en la acción, ya que determinaba de manera directa si su compañero Mario Pašalić se encontraba o no en posición adelantada justo antes de que el defensor portugués introdujera el balón en su propia portería.

Ante la creciente controversia, el máximo organismo del balompié mundial emitió un comunicado oficial en sus redes sociales para respaldar de forma contundente la decisión tomada por el VAR.

De acuerdo con el dictamen de la FIFA, las herramientas tecnológicas implementadas en el certamen demostraron que el veredicto del cuerpo arbitral en la cancha fue el correcto, apagando las quejas del conjunto croata.

El veredicto

La clave para esclarecer la jugada residió en Trionda, el balón oficial del torneo, el cual incorpora la tecnología Connected Ball. “Según los datos proporcionados por la tecnología alojada dentro de Trionda, se demostró que hubo contacto por parte del #20 de Croacia, Igor Matanović, en la jugada previa al gol contra Portugal, lo que permitió al árbitro determinar correctamente el fuera de juego y anular el gol”, detalló la organización.

Para concluir, la FIFA ha subrayado el valor de estas innovaciones en beneficio de la transparencia del juego, explicando que los sensores IMU que lleva el esférico son capaces de registrar hasta el más mínimo contacto.

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Esta información es procesada y mostrada en tiempo real a los espectadores mediante un gráfico interactivo similar a un latido cardíaco, brindando a los colegiados un nivel de precisión sin precedentes para dictaminar jugadas tan milimétricas.