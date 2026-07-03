Angela Nikolau e Ivan Beerkus: dos escaladores urbanos que sellaron su amor en el Empire State

Las alturas no han sido únicamente el telón de las proezas de Angela Nikolau e Ivan Beerkus, sino también el hilo que ha atado su historia como pareja. Esta dupla rusa, célebre por escalar rascacielos imposibles sin ningún equipo de seguridad, volvió a acaparar portadas cuando anunciaron su compromiso desde la antena del Empire State Building, en Nueva York.

La secuencia resultó tan impactante como riesgosa. Tras conquistar la cúspide del icónico edificio, Ivan sorprendió a Angela con una propuesta de matrimonio a varios cientos de metros de altura. Ella dio su visto bueno, pero el instante romántico tuvo un giro inesperado: fueron detenidos por la Policía de Nueva York por abandonar la torre.

Mucho antes de alzarse como una de las parejas más célebres del rooftopping, cada uno ya cultivaba una conexión profunda con la aventura. Angela se crió en Moscú, inmersa en un entorno circense heredado de su familia, lo que le permitió perfeccionar habilidades físicas que luego convirtió en herramientas para sus ascensos urbanos. Con el tiempo, empezó a capturar imágenes desde sitios prácticamente inalcanzables, rasgo que la catapultó a la notoriedad en la red.

Ivan, conocido artísticamente como Beerkus, también encontró en la exploración de estructuras y la fotografía una vía para sobresalir. Sus trayectorias se cruzaron en 2016 durante proyectos vinculados a las alturas; además de unir fuerzas para las exploraciones, nació entre ellos una relación sentimental.

Desde entonces han cruzado varios continentes con la mira puesta en nuevos retos. Han trepado rascacielos en China, Malasia, los Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos, entre otros lugares, logrando fotografías que les merecieron reconocimiento a nivel mundial. Una de sus gestas más destacadas fue la ascensión al Merdeka 118, experiencia que dio origen al documental Skywalkers: A Love Story, estrenado por Netflix en 2024.

Su notoriedad en las redes se ha expandido gracias a las imágenes y videos que los muestran caminando sobre vigas de metal, suspendidos de grúas o al filo de enormes estructuras, publicaciones que suman millones de vistas y seguidores en distintos rincones del planeta.

Sin embargo, sus expediciones también han recibido fuertes cuestionamientos. Al adentrarse con frecuencia en zonas restringidas y realizar ascensos sin permiso, la pareja ha enfrentado procesos legales variados. Las autoridades sostienen que este tipo de conductas entrañan riesgos tanto para los propios aventureros como para los equipos de rescate que podrían intervenir ante un percance.

El incidente vivido en el Empire State refleja esa situación. Según las pesquisas, ambos habrían accedido por una zona restringida al público para arribar a la antena del rascacielos. Allí desplegaron una pancarta con un mensaje de paz y, poco después, Beerkus aprovechó la ocasión para proponerle matrimonio a Angela. Ya al descender, fueron arrestados y enfrentan cargos por allanamiento, daños a la propiedad y conducta imprudente.

A pesar de las críticas, Angela Nikolau e Ivan Beerkus continúan figurando entre las figuras más reconocidas del rooftopping, una disciplina admirada por las imágenes impactantes que genera y cuestionada por los riesgos que conlleva.