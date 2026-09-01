FC Barcelona golea 5-2 al Rayo Vallecano con dobletes de Raphinha y Lamine

Tres puntos más en el bolsillo. El Barça logró una nueva victoria en la competición doméstica tras vencer al Rayo Vallecano (5-2) y mantener el pleno de puntos en este inicio de Liga. Dos dianas de Raphinha y de Lamine Yamal, junto a un gol en propia puerta de Lejeune, permitieron a los de Hansi Flick imponerse ante un Rayo que fue muy eficaz y supo sacar rendimiento a las pocas oportunidades de las que dispuso.

Con tres cambios respecto al XI que se enfrentó al Athletic Club —Kounde por Eric, Christensen, con centenario incluido, por Gerard Martín, y Olmo por Fermín—, el Barça afrontaba su tercer partido de Liga en solo nueve días. Con los tres puntos entre ceja y ceja, los de Hansi Flick querían regalar una nueva victoria a la afición y reafirmar el buen inicio en la competición doméstica.

Un gol inesperado

El Barça no ha dejado pasar ni un minuto para poner en marcha la maquinaria. Raphinha y Lamine Yamal han carburado desde el silbato inicial y, con Antony y Olmo como socios en ataque, han iniciado un asedio constante sobre la portería de Dani Cárdenas. La ocasión más clara ha llegado muy pronto, con una pared entre Lamine y Olmo que casi encuentra a Bernal en un clásico pase de la muerte (min 4). Parecía que el gol estaba a punto de llegar, pero, contra todo pronóstico, ha llegado en la portería contraria.

Una rápida transición del conjunto madrileño ha terminado con un pase al centro del área de Álvaro García para Camello, que ha aprovechado la ocasión para poner el 0-1 en el marcador (min 12). El gol ha caído como un jarro de agua fría en el estadio, pero no en el equipo. El Barça ha continuado haciendo lo que había hecho hasta entonces: volcarse en ataque y llegar una y otra vez a la portería madrileña. La reacción no se ha hecho esperar y el gol parecía solo cuestión de afinar un poco más la puntería.