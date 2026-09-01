Esta semana Sesal pagará ocho meses de atrasos a médicos de La Mosquitia, culpando a la administración anterior

31 de agosto de 2026

Dieciséis médicos del Hospital de Puerto Lempira comunicaron en las últimas horas que llevan ocho meses sin percibir su salario, a pesar de seguir brindando atención en el único hospital de La Mosquitia, Gracias a Dios. «Hemos cumplido con nuestras funciones y, aun así, no hemos visto ni un solo mes de remuneración», expresan.

Ante la coyuntura, la Secretaría admitió la situación y la atribuyó a un problema de índole administrativa. «Estamos gestionando la resolución administrativa y, si Dios quiere, esta semana podremos regularizar sus pagos», explicó José Castillo, viceministro de la SESAL.

Edwin Rolando Amaya

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