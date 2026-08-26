Chande vuelve a la libertad y agradece a Dios tras ser declarado inocente por la justicia hondureña

Entre una gran multitud, el exalcalde de El Paraíso, en el departamento de Copán, Amílcar Alexander Ardón regresó a su tierra natal, y fue recibido entre abrazos, muestras de cariño y una fiesta popular organizada por quienes le respaldan.

El retorno ocurre luego de permanecer varios años fuera del país tras ser extraditado a Estados Unidos, donde se declaró culpable de delitos relacionados con el narcotráfico y admitió responsabilidad por 56 asesinatos, además de revelar otros detalles de sus actividades criminales.

Ahora, Ardón vuelve a El Paraíso después de que la justicia hondureña lo absolviera del delito de lavado de activos, al considerar que no existían elementos suficientes para establecer su responsabilidad penal en ese proceso específico. La resolución no modifica sus confesiones realizadas ante la justicia estadounidense.