Expresidente Redondo advierte a los colombianos: no ceder su soberanía ante potencias extranjeras que valoran el respaldo externo sobre la dignidad de la nación

El ex presidente del Congreso Nacional, Luis Rolando Redondo, dirige un mensaje al pueblo colombiano a pocas horas de la celebración de la segunda vuelta electoral, en la que la izquierda y la derecha competirán por la presidencia.

MENSAJE ÍNTEGRO DE LUIS REDONDO:

Pueblo colombiano: Les hablo desde la experiencia de Honduras. No cometan el error que se cometió en nuestro país. No ceden su soberanía a quienes dicen que el respaldo de una potencia extranjera vale más que la dignidad de una nación. Cuando un gobernante foráneo intenta decirles quién debe gobernarles, cuando condiciona la relación con su país al resultado de una elección o cuando interviene públicamente a favor de un candidato, no están fortaleciendo la democracia; están faltando el respeto a cada ciudadano y a su derecho a decidir libremente, sin presiones, sin amenazas y sin injerencias. Hoy Honduras enfrenta las consecuencias de decisiones equivocadas. Prometieron prosperidad, cooperación y beneficios. También nos amenazaron. La realidad que muchos hondureños perciben es distinta: nuestros migrantes siguen esperando respuestas, el TPS continúa sin solución, las remesas enfrentan cargas nuevas, aranceles y nuestro país atraviesa grandes dificultades. Nada de lo prometido se tradujo en beneficios reales para nuestros migrantes. Encuentros con personas vinculadas a delitos que atentan contra la humanidad o que proponen bautizar sus acciones con nombres de grupos nazis. Y hay algo más que debe preocuparnos como latinoamericanos. Cuando los principios se sustituyen por intereses geopolíticos, los pueblos tienen derecho a preguntarse dónde quedó la coherencia moral. Se habla de democracia, derechos humanos, lucha contra el narcotráfico y defensa de valores universales, pero al mismo tiempo observamos decisiones, apoyos y alianzas que producen contradicciones profundas. El mensaje que reciben nuestros jóvenes es devastador cuando perciben que existen reglas para unos y excepciones para otros. Ninguna nación puede construir un futuro sólido sobre la doble moral, la impunidad o la subordinación. Es notable que incluso algunos miembros del propio Congreso de los Estados Unidos hayan condenado públicamente los intentos de influir en las elecciones de Colombia, afirmando que respaldar o inclinar la balanza a favor de un candidato constituye un insulto a la soberanía y a los derechos democráticos del pueblo colombiano. Esto demuestra que la defensa de la autodeterminación no es una posición ideológica ni una confrontación entre países. No se trata de oponerse al pueblo estadounidense. Al contrario, muchas voces dentro de Estados Unidos han recordado que el futuro de Colombia debe ser decidido por los colombianos, el de Honduras por los hondureños y el de cada nación por sus propios ciudadanos. La dignidad, la soberanía y la autodeterminación no tienen ideología ni nacionalidad; son principios universales que merecen ser defendidos en cualquier rincón del mundo. Por eso les digo con respeto: no permitan que otros decidan por ustedes. Voten con dignidad, con memoria y con independencia. Porque cuando un pueblo se acostumbra a que otros hablen por él, le indiquen quién debe gobernarlo o condicionen sus decisiones soberanas, termina perdiendo algo más valioso que una elección: termina perdiendo parte de su libertad. La soberanía de Colombia pertenece a los colombianos. La soberanía de Honduras pertenece a los hondureños. Y la soberanía de América Latina pertenece a sus pueblos, no a los intereses de ningún poder extranjero.

LUIS ROLANDO REDONDO GUIFARRO

Expresidente del Congreso Nacional de la República de Honduras

Período Constitucional 2022–2026