Exmagistrado Morazán denuncia maniobras del Congreso Nacional con autopostulantes al CNE y al TJE

Mario Morazán, antiguo magistrado del Tribunal de Justicia Electoral, advierte que en el Congreso Nacional se está jugando con los candidatos autopropuestos para los órganos electorales y, una vez más, afirma ser víctima de un proceso de juicio político sin las garantías del debido proceso.

Morazán explicó que presentó un amparo preventivo; sin embargo, la Corte Suprema de Justicia aún no lo ha considerado ni admitido, recordando, además, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indicó al Congreso Nacional que la ley de juicio político tal como fue estructurada viola el debido proceso y el derecho a la defensa.

“Fui el primer funcionario en atravesar todas las etapas y, en cada una de ellas, quedó constatada la vulneración que impidió que ejerciera mi derecho a la defensa. Todo el mundo sabe que, para enfrentar un juicio de cualquier naturaleza, es esencial saber cuáles son los cargos penales que constituye el requerimiento fiscal y, en lo civil, cuál es la demanda”, comentó Morazán.