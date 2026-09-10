Estudiantes de La Plata denuncian a Memphis Depay: video de gestos de la estrella del Corinthians frente a la tribuna

Estudiantes de La Plata interpuso una denuncia ante la CONMEBOL contra Memphis Depay por los gestos ofensivos dirigidos hacia su afición durante el empate 1-1 con Corinthians, en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026. El club argentino solicitó la aplicación de sanciones disciplinarias y la resolución podría influir en la revancha de la serie, prevista para la próxima semana en San Pablo.

El episodio se dio tras el gol de Kaio César al inicio del complemento, que dejó las cosas 1-1 para el equipo brasileño en el Estadio UNO-Jorge Luis Hirschi. Un video difundido por ESPN capturó a Depay celebrando, levantando el dedo mayor hacia una de las tribunas cabeceras ocupadas por la afición local. El clip se viralizó de inmediato en las redes sociales y el club decidió tomar medidas disciplinarias.

La entidad platense sostuvo que los gestos estuvieron dirigidos inequívocamente hacia nuestra parcialidad y reclamó la aplicación de las sanciones correspondientes. “Se informa a socios, socias e hinchas que el Club Estudiantes de La Plata realizó una presentación ante la Unidad Disciplinaria de la CONMEBOL por los gestos ofensivos realizados por el jugador rival Memphis Depay y dirigidos inequívocamente hacia nuestra parcialidad”, remarcó Estudiantes en su comunicado.

La presentación fue elevada a la Unidad Disciplinaria del organismo sudamericano con el pedido de que se evalúe una posible infracción de los artículos 14.1.b).(IV) y 14.1.b).(V) de su Código Disciplinario. Esas disposiciones contemplan una suspensión de al menos un partido o por un período determinado, además de eventuales multas. En su comunicado, el Pincha reiteró la consigna institucional que implementa la Casa Madre del fútbol sudamericano: “Estudiantes reafirma, una vez más, la importancia de cumplir con la máxima que establece que ‘EL RESPETO ES TITULAR’”.