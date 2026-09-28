Estados Unidos lleva 10 años sin poder entregar el nuevo Air Force One y el presidente sigue volando en un Boeing de más de 35 años

La modernización del avión presidencial de Estados Unidos se ha convertido en una carrera de fondo: compleja, politizada y llena de imprevistos. Mientras el relevo no llega, la Casa Blanca sigue confiando en dos veteranos 747-200B, con décadas de servicio a sus espaldas, que aún cumplen su misión con sobria fiabilidad. “En aviación, la seguridad no se negocia”, repiten muchos en la industria, y ese mantra ayuda a explicar por qué la espera se ha alargado tanto.

Qué es el VC‑25B y por qué es diferente

El sustituto será el VC‑25B, una versión profundamente modificada del Boeing 747‑8 de pasajeros. No es un “simple” avión: es una plataforma de comando y control en el aire, con comunicaciones seguras, protección frente a pulsos electromagnéticos, sistemas de autodefensa y una suite médica pensada para emergencias de alto nivel.

Cada célula llega de fábrica y se somete a una transformación radical. Se desmonta, se cablea de nuevo, se blindan áreas críticas y se certifican miles de componentes especiales. “Construir esto es como ensamblar un hospital, un centro de datos y una embajada dentro de un jumbo”, dicen con sorna algunos ingenieros. Ese grado de complejidad no tiene igual en la aviación civil.

Una década de desvíos: causas encadenadas

Lo que empezó como un reemplazo “razonable” terminó en un rompecabezas. Entre 2018 y hoy, la agenda ha resbalado una y otra vez por una suma de factores.

Crisis de la cadena de suministro y pandemia, que vaciaron líneas y ralentizaron certificaciones.

y pandemia, que vaciaron líneas y ralentizaron certificaciones. Problemas con un proveedor clave de interiores VIP, cuya quiebra en 2021 forzó retrabajos y renegociaciones.

y renegociaciones. Cambios de diseño y de requisitos, desde cableados hasta tratamientos térmicos y pintura exterior.

y pintura exterior. Escasez de mano de obra altamente cualificada para tareas de modificación y ensayos.

para tareas de modificación y ensayos. Procesos de prueba y validación más estrictos, con énfasis en ciberseguridad y resiliencia.

y resiliencia. Dificultades industriales de Boeing, que asumió cargas contables y reorganizaciones internas.

A esto se sumó el debate sobre el diseño exterior. El esquema cromático propuesto en la etapa anterior de gobierno implicaba impactos térmicos no triviales; la Fuerza Aérea optó más tarde por un patrón azul claro, más cercano a la tradición y más benigno en temperaturas. Un detalle “menor” que, sin embargo, empuja certificaciones y horarios.

“Más vale llegar tarde que mal”, se escucha en los pasillos técnicos. En un avión que debe operar en crisis globales, cada válvula, cada filtro y cada línea de datos se valida con lupa.

Precio fijo, costes variables

El acuerdo con Boeing se cerró como contrato de precio fijo. Sobre el papel, eso protege al contribuyente; en la práctica, ha significado que Boeing asuma sobrecostes multimillonarios. La empresa ha reconocido cargos significativos asociados al programa, un recordatorio de que los proyectos “one‑off” con requisitos gubernamentales rara vez encajan bien con márgenes predecibles.

Este marco limita la flexibilidad, alarga negociaciones y desincentiva cambios tardíos. Cuando algo falla en la cadena, no basta con “comprar otra pieza”: hay que recertificar, documentar y probar, todo dentro de un precio ya cerrado.

El estado de los 747 actuales

Los dos VC‑25A, basados en el 747‑200B, siguen volando tras rigurosos ciclos de mantenimiento. Aunque su diseño es antiguo, acumulan pocas horas para su edad, y eso ayuda a preservar estructura y fiabilidad. Se han actualizado avionics, comunicaciones y sistemas críticos, y cuentan con repuestos planificados para extender su vida operativa.

No obstante, mantener una plataforma tan veterana exige ingeniería exquisita: piezas escasas, documentación heredada y equipos de taller con memoria histórica. “No son aviones de museo: son herramientas de Estado”, recuerdan técnicos implicados.

Calendario: del optimismo a la prudencia

Tras varias revisiones, las últimas previsiones públicas sitúan la primera entrega hacia 2027 y la segunda alrededor de 2028. Es un margen que reconoce realidades industriales y la ambición tecnológica del proyecto. Entre tanto, la Fuerza Aérea programará ventanas de mantenimiento y rotaciones para que el servicio presidencial no se vea comprometido ni un solo día.

La lección es clara: en sistemas sin equivalente comercial, la línea “tiempo‑coste‑alcance” se tensa hasta el límite. Cualquier atajo hoy se pagaría mañana en forma de riesgos operacionales.

Más que un símbolo

El avión presidencial es diplomacia en movimiento, pero también un nodo de comando para momentos de crisis. Su fiabilidad proyecta estabilidad, y su tecnología garantiza que la cadena de mando no se rompa. De ahí que la prioridad no sea cortar cintas, sino entregar una plataforma que funcione el primer día y el día 1.000.

“Lo urgente no puede devorar a lo importante”, resume una máxima aplicable aquí. Cuando finalmente los nuevos 747‑8 modificados despeguen con distintivo presidencial, lo harán tras la verificación más exhaustiva posible. Y eso, en este caso, es una virtud que vale cada mes de espera.