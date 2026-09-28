Ataque de pitbull deja sin una oreja a una niña de 11 años al regresar de la escuela en SPS

Una niña de 11 años, identificada como Allison, se encuentra en proceso de recuperación tras las graves lesiones causadas por un ataque de un perro de raza pitbull en la zona de Lomas de San Juan, San Pedro Sula. La menor ya ha sido sometida a dos operaciones y enfrenta el riesgo de perder la audición.

La menor regresaba de la escuela cuando fue atacada por el animal. Su madre relató el momento de angustia en que escuchó los gritos de su hija y salió para ayudarla.

“Ella venía de la escuela cuando yo escuché los gritos y salí con un trapeador. Mi niña no tenía oreja, ya estaba ensangrentada y la llevamos al Catarino. Al perro yo le pegué con trapeador, así se lo quité”.

Allison ya ha sido sometida a dos operaciones y, según su madre, los médicos le han advertido que existe el riesgo de que pierda la audición a consecuencia de las lesiones provocadas durante el ataque.

La madre explicó que el pitbull pertenece a su cuñado, y ahora solicita que los propietarios del animal asuman los gastos médicos que está generando la recuperación de la menor.

Además, solicita la intervención de las autoridades para que el perro sea decomisado, pues teme que pueda volver a atacar a otra persona.