Los cazas MiG-29 de Perú no salieron de Rusia sino de Bielorrusia y Rusia tardó años en aceptar venderle los repuestos

Durante años, los MiG-29 de la Fuerza Aérea del Perú han simbolizado tanto ambición como fricción logística. La historia de su origen y su sostenimiento técnico es un espejo de decisiones apresuradas, tensiones geopolíticas y capacidades locales a prueba de fuego. “Fue una compra útil, pero complicada”, admite un exoficial que vivió aquellos años.

Orígenes bielorrusos y el atajo de los noventa

A fines de los noventa, Lima recurrió a inventarios de Bielorrusia para hacerse con un lote de interceptores de altas prestaciones. No era el camino clásico de adquirir directamente al fabricante ruso, pero ofrecía precio y disponibilidad inmediata en pleno reordenamiento regional. “Era la forma más rápida de llenar un vacío operativo”, recuerdan fuentes del entorno castrense.

El movimiento tuvo una lógica de coyuntura: urgencia, presupuesto limitado y oportunidad. Sin embargo, esa ruta paralela dejó preguntas abiertas sobre garantías, compatibilidades y, sobre todo, el suministro futuro de piezas críticas.

El rompecabezas de los repuestos

Una vez en servicio, los aparatos dependían de una cadena de suministro que no estaba plenamente alineada con Moscú. El fabricante y su red de proveedores mantenían controles estrictos, y la adquisición de componentes desde Lima se volvió un proceso lento y a veces incierto. Rusia, celosa de licencias y de la trazabilidad técnica, tardó años en abrir plenamente el “grifo” de repuestos.

Para una flota que exige ciclos de mantenimiento rigurosos, cada demora multiplicaba riesgos operativos y costos. “Podías tener el avión en la pista, pero faltaba la pieza A, que a su vez dependía de la pieza B”, describe un técnico que participó en trabajos de hangar.

Canibalización y creatividad local

Ante la escasez, la respuesta fue una mezcla de ingenio y realismo. Se recurrió a la canibalización controlada de células para sostener un núcleo operativo, mientras se fortalecían talleres y competencias nacionales. El papel de instituciones como SEMAN fue clave para inspecciones, overhaul de conjuntos y adaptación de procedimientos.

No era una solución ideal, pero permitió mantener horas de vuelo y entrenamiento esencial para pilotos y técnicos. Esa etapa dejó lecciones duras sobre la importancia de la soberanía logística y la necesidad de contratos con soporte integral desde el primer día.

El viraje: acuerdos y modernización SMP

Con el tiempo, Lima y Moscú encontraron bases para acuerdos más estables. Se pactaron paquetes de soporte, flujos de repuestos y un programa de modernización que transformó parte de la flota al estándar SMP. El salto no fue meramente cosmético: cabina digital, aviónica renovada, mejores enlaces de datos y mayor capacidad multirol con armamento guiado de precisión.

Ese esfuerzo combinó trabajos en plantas del fabricante con participación local, elevando el nivel técnico del ecosistema nacional. “Pasamos de sostener aviones a realmente integrarlos a una arquitectura más moderna”, explican especialistas familiarizados con el programa.

Costos, riesgos y realidades estratégicas

Comprar cazas puede ser rápido, pero su sostenimiento es una maratón logística. El caso peruano reveló fallas de planificación inicial y, a la vez, capacidad para corregir el rumbo con acuerdos y tecnología. La cadena de valor de un caza de cuarta generación es extensa, regulada y vulnerable a cualquier grieta contractual.

Para fuerzas con presupuestos acotados, el costo total de propiedad pesa más que el precio de etiqueta. Estimar ciclos de vida, obsolescencias y ventanas de actualización es tan decisivo como el alcance del radar o la tasa de ascenso.

Claves del aprendizaje: contratos de soporte “end-to-end”, acceso garantizado a “line items” críticos, y fortalecimiento sostenido de la industria local.

Impacto en la preparación operativa

Las demoras en insumos repercutieron en disponibilidad, butacas calientes y horas de simulador. Aun así, con el SMP en marcha y flujos de repuestos más predecibles, la línea de vuelo recuperó consistencia para misiones de intercepción y control del espacio aéreo. La combinación de doctrina ajustada y mantenimiento mejorado devolvió al sistema su coherencia.

“Con piezas, el MiG-29 es un caballo de batalla; sin piezas, es un activo en pausa”, resume un instructor de caza. La frase condensa la realidad de cualquier plataforma de alto rendimiento.

Mirando adelante

El debate actual ya no es solo “qué avión”, sino “qué paquete de sostenimiento” y qué capacidad industrial deja en el país. Cualquier siguiente paso —sea profundizar la línea existente o migrar gradualmente hacia otro ecosistema— tendrá que blindar los contratos logísticos, estandarizar configuraciones y asegurar interoperabilidad con socios regionales.

La experiencia dejó un mapa de riesgos y oportunidades. Evitar atajos que comprometan la cadena de suministro, priorizar acuerdos transparentes y medir cada decisión con criterios de ciclo de vida es hoy un consenso. En el aire y en tierra, el verdadero diferencial no está solo en el empuje del motor, sino en la calidad del soporte que lo mantiene listo para despegar.