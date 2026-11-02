Colombia vuela helicópteros rusos y americanos a la vez y es el único aliado de la OTAN en América que lo hace

En Colombia, la diversidad de su flota de helicópteros cuenta una historia de geografía desafiante, pragmatismo militar y equilibrio diplomático. Mientras otros países estandarizan sus alas rotatorias, Bogotá ha optado por volar simultáneamente modelos rusos y estadounidenses, combinando fortalezas técnicas y lecciones de campo. “Es una apuesta por la misión, no por la bandera del fabricante”, comenta un oficial con experiencia en operaciones de alto riesgo.

Una flota heterogénea en el mismo hangar

El Ejército y la Policía han operado robustos Mi-17 de origen ruso, famosos por su capacidad de carga y su rendimiento a gran altura. A la vez, los UH-60 Black Hawk y variantes S-70 estadounidenses dominan misiones de asalto aéreo, evacuación médica y transporte táctico rápido. Esta mezcla no es casual: responde a necesidades distintas en un país de selva, montaña y llanuras remotas.

Razones operativas y geográficas

En la cordillera, un helicóptero con “músculo” de elevación como el Mi-17 puede marcar la diferencia al insertar cargas y tropas donde el terreno no perdona. En misiones de interdicción, el UH-60 ofrece agilidad, aviónica moderna y mejor integración con equipos occidentales. “Cada plataforma resuelve un problema distinto y, juntas, amplían el abanico de opciones”, señala un piloto veterano.

Entre la diplomacia y la logística

La coexistencia de ambas líneas implica una logística compleja: cadenas de suministro separadas, paquetes de repuestos distintos y entrenamientos de mantenimiento duales. A ello se suman sanciones y restricciones a la adquisición de componentes rusos tras la guerra en Ucrania, que han forzado reformas y canibalización controlada de flota. “Mantener la disponibilidad exige planificación quirúrgica y acuerdos con terceros”, admite un jefe de taller.

Un socio de la OTAN con sello latinoamericano

Colombia es el primer socio global de la OTAN en América Latina, lo que añade una capa de estándares y procedimientos a su aviación. La interoperabilidad con aliados occidentales empuja hacia doctrinas comunes, enlaces de datos seguros y perfiles de misión compatibles. Pero el país no ha renunciado a lo que ya funciona, preservando capacidad donde la topografía exige redundancia.

Ventajas tácticas de dos mundos

Combinar lo ruso y lo occidental permite flexibilidad operativa en escenarios que van del contranarcotráfico al apoyo humanitario. Los Mi-17 sobresalen en transporte de carga volumétrica y operaciones “hot and high”, mientras los UH-60 brillan en asaltos rápidos, integración de sensores y supervivencia en combate. En palabras de un planificador: “No se trata de una competencia, sino de una caja de herramientas más grande”.

Costos, entrenamiento y cultura técnica

Sostener dos familias implica duplicidad en simuladores, manuales técnicos y certificaciones. Técnicos formados en aviónica occidental deben convivir con sistemas hidráulicos y eléctricos de arquitectura distinta en modelos rusos. El resultado es una cultura técnica amplia, pero también una curva de aprendizaje exigente y una contabilidad más compleja.

Modernización y riesgos de dependencia

La presión por modernizar empuja a migrar hacia aeronaves con soporte garantizado a largo plazo y mejor ciberseguridad. Sin embargo, retirar de golpe plataformas como el Mi-17 podría dejar huecos de capacidad difíciles de llenar. “La verdadera decisión no es qué helicóptero gana, sino cómo asegurar horas de vuelo en la misión correcta”, resume un analista.

Impacto industrial y cooperación regional

Esta dualidad obliga a la industria local a certificarse ante normas distintas y a co-crear soluciones de MRO (mantenimiento, reparación y overhaul). También abre puertas a ejercicios combinados con países aliados y a compartir mejores prácticas en ambientes de selva. El resultado es una diplomacia de hélice: discreta, técnica y orientada a resultados.

Qué significa para el piloto en cabina

En la cabina, la mezcla se traduce en procedimientos específicos, listas de chequeo adaptadas y conciencia situacional entrenada para cada plataforma. Volar Mi-17 demanda anticipar inercias de rotor y gestionar carga externa; el UH-60 exige dominar la aviónica y perfiles de inserción rápida. Ese cruce de experiencias genera tripulaciones más versátiles, aunque con mayor carga de entrenamiento.

Lecciones clave en una sola mirada

Mantener dos familias ofrece resiliencia operativa, pero aumenta la complejidad logística, los costos de ciclo de vida y las demandas de entrenamiento especializado.

El horizonte: converger sin perder capacidad

Hacia el futuro, es probable que Colombia avance hacia una convergencia gradual en plataformas con mayor soporte occidental, sin descuidar la capacidad pesada que aún presta el Mi-17. Programas de transferencia tecnológica, nuevas células de UH-60/S-70 y kits de misión modulares podrían marcar el paso. Porque, como repiten en los escuadrones, “la mejor flota es la que te lleva y te trae, sin preguntar de qué catálogo salió”.