Estados Unidos bombardeó durante 60 años una isla de Puerto Rico como campo de tiro y hoy es una reserva natural

Un rincón del Caribe supo de truenos que no venían del cielo. Durante décadas, una isla vibró con explosiones, sirviendo de laboratorio para la guerra. Hoy, la naturaleza reclama su sitio, y el mar vuelve a sonar a olas, no a metralla. “Aquí aprendimos que la tierra guarda memoria”, dice una voz local, mientras los pelícanos rasgan el horizonte.

Historia de fuego y resistencia

En la Segunda Guerra Mundial, la Marina de Estados Unidos eligió este pedazo de Puerto Rico como campo de tiro. Lo que comenzó como una emergencia se volvió rutina por más de seis décadas. Miles de proyectiles cayeron sobre playas, matorrales y arrecifes, trocando el canto de los coquíes por el eco de la artillería.

La comunidad resistió con persistencia. Hubo campamentos civiles, cadenas humanas y cánticos frente a los portones militares. “No somos zona de sacrificio”, repetían, mezclando fe, cultura y una tozuda voluntad de quedarse.

Del polígono al refugio

Tras años de presión social, el estruendo cesó. El terreno pasó al Departamento del Interior, y nació un refugio de vida silvestre. Una parte significativa quedó bajo la gestión del U.S. Fish and Wildlife Service, abriendo paso a senderos, manglares y vistas de agua turquesa sin el ruido de los ejercicios.

La transformación fue concreta y simbólica. Donde antes había casquillos, hoy crecen uvas de playa y resurge el bosque seco caribeño. “El silencio no es vacío”, dice un guardián del lugar, “es el espacio donde la vida vuelve”.

Heridas que aún arden

La belleza no borra las secuelas. Persisten municiones sin explotar y zonas con acceso restringido. El sitio está en el programa Superfund, sujeto a limpiezas largas y complejas. La arena guarda metales pesados, y el debate sanitario continúa con estudios sobre cáncer y otras dolencias.

Comunidades vecinas exigen transparencia y participación real en cada decisión. “La restauración no puede ser un favor”, señalan, “debe ser un derecho respaldado por ciencia y por respeto al territorio”.

La vida que regresó

Pese a todo, la biodiversidad resurge. Tortugas carey y verdes eligen estas playas para anidar. En los estuarios, el manatí antillano asoma su hocico, tímido y viejo como una leyenda que se niega a morir. Entre corales, los peces loro mastican rocas y producen la arena más fina del archipiélago.

La bahía bioluminiscente vuelve a brillar con fuerza. Cada remada en la noche levanta estrellas de plancton, una galaxia en miniatura que desobedece la oscuridad. Es difícil no pensar que el mar, paciente, sabe esperar.

Hitos de una metamorfosis

Décadas de ejercicios militares con bombardeos y maniobras navales de alto impacto .

con bombardeos y maniobras navales de alto . Movilización comunitaria , desobediencia civil y presión internacional .

, desobediencia civil y presión . Cese de operaciones, transferencia de tierras y creación del refugio .

. Limpieza ambiental bajo supervisión federal y monitoreo científico .

y monitoreo . Reapertura paulatina de senderos, protección de hábitats y auge de un turismo más consciente.

Turismo con memoria

Llegan visitantes en busca de playas, cuevas y cielos perfectamente negros. Los guías locales cuentan historias que no aparecen en los folletos de hotel. “Disfruta, pero escucha”, piden, recordando que cada ola rompió un día contra el casco de un buque.

La invitación es clara: dejar solo huellas, no basura; respetar los carteles de peligro; apoyar negocios de la comunidad que sostienen empleo y educación ambiental. El paraíso puede ser frágil y, aun así, profundamente fuerte.

Ciencia, justicia y futuro

Las tareas de remediación requieren presupuesto, monitoreo continuo y datos abiertos a la ciudadanía. Biólogos, pescadores y activistas trabajan en mesas compartidas para entender corrientes, sedimentos y toxicidad. Sin voces locales, la ciencia pierde contexto; sin ciencia, la política pierde rumbo.

“Queremos un mar vivo, no un recuerdo hermoso”, afirma una educadora ambiental. La estrategia incluye restaurar corales, reforestar dunas y reforzar la resiliencia ante huracanes cada vez más intensos.

Un territorio que enseña

Este lugar es una clase abierta sobre memoria y renacimiento. Enseña que la paz también se construye con monitoreo, acuerdos y paciencia de mangle. Y que una comunidad pequeña, cuando se organiza, puede mover montañas… o, al menos, hacer que dejen de caer del cielo.

Al atardecer, los cangrejos trazan caminos en la arena, y un niño apunta al océano. “Mira cómo brillan”, susurra su madre, cuando las remadas despiertan luces bajo el kayak. En ese resplandor, la isla encuentra su voz: frágil, luminosa y, por fin, escuchada.