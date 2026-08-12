Estados Unidos afirma tener autoridad plena sobre el Estrecho de Ormuz ante tensiones con Irán

El jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, afirma disponer del dominio absoluto del Estrecho de Ormuz gracias a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, y su afirmación llega en medio del intenso bloqueo naval y de la escalada de tensiones en Oriente Medio entre Washington y el gobierno de Teherán.

Lo que debes saber: Todo bajo control

Petróleo sigue subiendo como la espuma

Todo bajo control

En un encuentro con los periodistas tras volver de una gira por Ohio, el presidente enfatizó la preeminencia de la Armada de su país en la región.

“Ahora mismo poseemos el mando total del Estrecho de Ormuz; ellos no lo gestionan, somos nosotros quienes lo controlamos. Es nuestro”, afirmó tajantemente el ocupante de la Casa Blanca ante las preguntas de la prensa.

En sus declaraciones, Trump volvió a expresar su desconfianza hacia las autoridades de la República Islámica, asegurando que sería “la última persona en la que confiaría” en Irán, debido a las supuestas mentiras reiteradas en el pasado.

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Del mismo modo, el empresario republicano sostiene que Irán, después de más de cincuenta años, ya no actúa como el “matón” de la región y advierte respuestas militares contundentes ante cualquier intento de nuevas acciones hostiles.

La cúpula de seguridad de Irán, por su parte, respondió estableciendo condiciones para una eventual reapertura o normalización del tránsito mercante. Mohsen Rezai, al frente del Consejo Supremo de Seguridad de Irán, condicionó la libertad de circulación a la consecución de un alto el fuego integral que cubra la Franja de Gaza y Líbano, la descongelación de activos iraníes y el levantamiento definitivo de las sanciones impuestas por Washington.

Paralelamente al conflicto verbal, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han intensificado las operaciones de intercepción para mantener su bloqueo en el Golfo Pérsico.

Informes militares confirmaron impactos de misiles en navíos mercantes que buscaban dirigirse a puertos iraníes, así como desvíos e inspecciones de decenas de buques de carga que trataban de sortear las restricciones militares.

Petróleo sigue subiendo como la espuma

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A pesar de las afirmaciones de la administración estadounidense, liderada por Donald Trump, sobre la seguridad del paso, la incertidumbre geopolítica continúa generando turbulencias en la economía global. Los precios del petróleo, tanto el barril de Brent como el West Texas Intermediate (WTI), registraron nuevas alzas ante el temor de los inversores de que las interrupciones en los suministros se prolonguen.

La vía marítima, por la que transita una quinta parte del petróleo mundial, se mantiene como la principal herramienta de presión política y militar en el conflicto actual. Aunque Washington insiste en que las labores de desminado y patrullaje garantizan la operatividad naval, las constantes amenazas y maniobras de represalia de Teherán impiden la plena estabilización del tráfico mercante.

La encrucijada diplomática y militar entre Estados Unidos e Irán mantiene en máxima alerta a las potencias internacionales y a la industria energética mundial. El enfrentamiento por el dominio de este angosto paso estratégico perfila un escenario incierto donde la estabilidad del comercio internacional dependerá de la evolución de las negociaciones y la contención en el terreno militar.