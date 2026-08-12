Congreso Nacional aprueba 54 contratos para la edificación de canchas en todo el país

En la colonia Centroamérica Oeste y en la Rafael Leonardo Callejas, donde se halla el Campo Iberia, se levantará una cancha sintética.

HCH Deportes recorrió ambos lugares y se evidenció la necesidad de disponer de un espacio digno para que las futuras generaciones practiquen fútbol.

Este día, en el Congreso Nacional, se aprobaron los proyectos para erigir canchas sintéticas en varios puntos de la capital, entre ellos Centroamérica Oeste, San Miguel, Travesía y Rafael L. Callejas.

Además de las canchas en la capital, fueron aprobados los mejoramientos en canchas en Talanga, Comayagua, Siguatepeque, Colón, Santa Bárbara y Choluteca.